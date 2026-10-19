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Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu açıldı, Mersin'de seyahat süreleri 18 dakikaya indi

Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu Çeşmeli ile Kızkalesi arasını 18 dakikaya indirdi; 52 km'lik hattın açılmasıyla zaman, yakıt ve karbon tasarrufu sağlanacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu açıldı, Mersin'de seyahat süreleri 18 dakikaya indi

Proje ve hizmete açılma:

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu projesinin Çeşmeli-Kızkalesi kesimi gece itibarıyla hizmete girdi. Proje, Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki seyahat süresini yaz aylarında saatler süren yolculuklardan 18 dakika seviyelerine indirmeyi hedefliyor.

Toplam 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, 41 kilometrelik ana gövde hattı ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor ve D-400 ile D715 devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyola yönlendirilmesine imkan tanıyor.

Teknik özellikler ve beklenen tasarruflar:

Proje kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük, ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı ile birer bakım ve tünel işletme merkezi inşa edildi. Açılışla birlikte akaryakıt ve zaman tasarrufunun bugünden itibaren başlaması bekleniyor.

Resmi hesaplamalara göre yıllık zamandan 2,68 milyar lira ve akaryakıttan 340 milyon lira tasarrufla toplam 3 milyar 20 milyon lira ekonomik kazanç sağlanması öngörülüyor; ayrıca yıllık 17 bin ton daha az karbon emisyonu hedefleniyor.

Sürücüler ne dedi:

Otoyolu deneyen sürücüler yolun şehir içi trafiğini hafiflettiğini ve konforunu olumlu bulduğunu belirtti. Yolu kullananlardan Furkan Evcimen, "Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin’imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yol gayet güzel yapılmış; asfalt kalitesi iyi. Ben de ilk geçenlerden biriyim" dedi.

Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise "Mersin’de 4 yıldır yaşıyorum, havalimanından Erdemli’ye çok hızlı gelebilirim. Önce 1 saat 10 dakika sürüyordu, şimdi maksimum 40 dakika" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNEMLİ ÜRETİM VE TURİZM ŞEHİRLERİ ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALAN MERSİN&#039;DE ULAŞIMI...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÜRETİM VE TURİZM ŞEHİRLERİ ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALAN MERSİN'DE ULAŞIMI RAHATLATACAK OLAN ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU'NUN ÇEŞMELİ-KIZKALESİ KESİMİ HİZMETE GİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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