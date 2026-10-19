Çiftçiler dere yataklarının açılmasını isteyerek traktörlerle alanda nöbet tutuyor

Mudanya ilçesinde çiftçilerin tepkisi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çayönü Mahallesi'nde etkili yağışların ardından meydana gelen taşkın, bölge tarımını olumsuz etkiledi. Çiftçiler, Nilüfer Çayı üzerindeki bazı geçiş noktalarının su akışını engellediğini öne sürerek traktörleriyle bölgeye toplandı ve dere yatakları açılana kadar alandan ayrılmayacaklarını açıkladı.

zararın boyutu ve çiftçilerin iddiaları:

Traktörlerle toplanan çiftçiler adına konuşan Mesut Türklü, son yağışların ardından dere yatağındaki suyun önünün kapanmasıyla taşkının meydana geldiğini söyledi. Türklü, Çayönü'nde yaklaşık bin ile bin 500 dönüm arasında tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini ve ekili alanların sular altında kaldığını belirtti. Bölgedeki zarar gören ürünler arasında ayçiçeği, mısır ve fasulye yer alıyor.

geçiş noktaları, su debisi ve yetkili kurumlar:

Bir başka çiftçi, Nilüfer Çayı üzerindeki dört menfez veya köprü geçişinin taşkının temel nedenlerinden biri olduğunu savundu ve bu tür yapıların nehrin su debisi hesaplanarak yapılması gerektiğini ifade etti. İddiaya göre iki geçiş noktasının açılmasının ardından su seviyesinde düşüş gözlemlendi. Çiftçiler, oluşan maddi kayıpların karşılanması için sorumluların üzerlerine düşen görevi yerine getirmesini talep etti.

Bölgede mağduriyet yaşayan çiftçiler, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, kaymakamlık ve valilik başta olmak üzere çok sayıda resmi kurumla görüştüklerini ancak çözüm konusunda destek alamadıklarını öne sürdü. Bir çiftçi, görüştüğü kurumların sorunun kendi sorumluluklarında olmadığını söylediğini iddia ederek taşkın sularının hayvanlarının bulunduğu alanlarda 2 ila 2,5 metreye kadar yükseldiğini belirtti.

Çiftçiler, dere yataklarının açılmasını, suyun tahliye edilmesini ve zarar gören tarım arazileriyle ilgili çözüm üretilmesini isterken, Türklü bölgeden ayrılmayacaklarını yineleyerek "Açılana kadar da bir yere gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI ÇAYÖNÜ MAHALLESİ’NDE, NİLÜFER ÇAYI ÜZERİNDEKİ GEÇİŞ NOKTALARININ SU AKIŞINI ENGELLEDİĞİNİ ÖNE SÜREN ÇİFTÇİLER, TAŞKIN NEDENİYLE YAKLAŞIK BİN BİN 500 DÖNÜM TARIM ARAZİSİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK TEPKİ GÖSTERDİ.