Çeşmeli öğrenciler geçmişin lezzetlerini kültür sofrasında yaşattı

kültür sofrası'nda tarihî lezzetler:

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Aziz Yoldaş ve öğrencileri, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Kültür Sofrası etkinliğinde katılımcılara tarihî lezzetler sundu. Etkinlik Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirildi ve hazırlanan tutmaç çorbası ile mutancana boyunca ziyaretçilere ikram edildi.

tutmaç çorbasının kökeni:

Yoldaş, tutmaç çorbasının kökeninin Orta Asya'ya uzandığını belirtti. Erişte, bakliyat ve yoğurdun bir araya geldiği bu yemek, göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzının gereksinimlerine uygun olarak gelişti. Kurutulmuş eriştenin uzun süre saklanabilmesi, yoğurt ve bakliyatla birlikte kullanılmasını kolaylaştırdı. Yoldaş, çorbanın Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lugâti't-Türk adlı eserinde de yer aldığını vurguladı.

mutancana'nın tarif ve sunumu:

Mutancanayı Edirne yöresine ait Osmanlı mutfağı lezzetlerinden biri olarak tanıtan Yoldaş, yemeğin genellikle kuzu eti ile hazırlandığını, arpacık soğanı ve tereyağında sotelendikten sonra kuru meyveler ve bademle tamamlandığını anlattı. Hazırlıkta kullanılan malzemeler arasında kuru kayısı, razakı üzüm, kurutulmuş mürdüm eriği, kuru incir ve soyulmuş iç badem bulunuyor. Ayrıca yemek bal, tuz ve sumakla tatlandırılıyor ve safranlı pilavla servis edilebiliyor.

Yoldaş, mutancananın Kitâbü't-Tabîh ve Kitâb-ı Me’kûlât gibi tarihî kaynaklarda izlerinin bulunduğunu belirtti. Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı iki yemek etkinlik boyunca katılımcılara ikram edildi ve hem lezzet hem de kültürel bağlam açısından ilgi gördü.

ÇEŞMELİ ÖĞRENCİLER, TARİHÎ LEZZETLERİ KÜLTÜR SOFRASI’NA TAŞIDI