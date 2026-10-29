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Çanakkale'de binlerce kişi meşalelerle cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Çanakkale'de 29 Ekim kutlamalarında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı; meşaleler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:06

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 20:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'de binlerce kişi meşalelerle cumhuriyet coşkusunu paylaştı

kutlamanın ayrıntıları:

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı, kentin merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

yürüyüş rotası ve görüntüler:

Fener alayı Cumhuriyet Meydanından başlayıp İskele Meydanında son buldu. Yürüyüş boyunca sokaklar ışıklarla dolarken, ortaya çıkan renkli görüntüler katılımcılar ve izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alınarak anılaştırıldı.

katılımcılar ve protokol:

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, meşaleler eşliğinde Cumhuriyet’in önemine vurgu yapan temsili bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik, kent genelinde 29 Ekim coşkusunun simgesi haline gelirken, organizasyonun düzenlenişi ve katılım yoğunluğu kutlamanın anlamını güçlendirdi.

ÇANAKKALE’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN ÇANAKKALE VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

ÇANAKKALE’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN ÇANAKKALE VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN FENER ALAYINDA MEŞALELER CUMHURİYET İÇİN YANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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