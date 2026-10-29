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Karaman’da bir saatte su baskını cadde ve sokakları göle çevirdi

Karaman’da akşam saatlerinde yaklaşık bir saat süren sağanak sonrası birçok cadde ve sokak göle döndü; bazı araçlar mahsur kaldı, ekipler tahliye ediyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:08

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman’da bir saatte su baskını cadde ve sokakları göle çevirdi

Karaman’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu

Karaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız devam eden sağanak sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü ve su birikintileri oluştu.

etkiler ve ulaşım:

Oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İlerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı; sürücüler ve yolcular kısa süreli zor anlar yaşadı. Özellikle alçakta kalan sokak ve kavşaklarda su seviyesi dikkat çekici şekilde yükseldi.

müdahale ve tahliye çalışmaları:

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ve belediye ekipleri, alt geçitler ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ekipler, suyun çekilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için rögar temizleme, tahliye pompalama ve yönlendirme gibi önlemleri uyguladı.

Yetkililer, benzer durumlara karşı sürücüleri dikkatli olmaya, derin su birikintilerine girmemeye ve ihtiyaç halinde yetkililere bildirimde bulunmaya çağırdı.

KARAMAN’DA ANİDEN BASTIRAN VE YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YOLLAR ADETA GÖLE...

KARAMAN’DA ANİDEN BASTIRAN VE YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YOLLAR ADETA GÖLE DÖNERKEN, BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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