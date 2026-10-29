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Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yılı korteji 103 metrelik bayrakla sokaklara taştı

Gümüşhane'de 29 Ekim kortej yürüyüşünde Vali Cevdet Atay ile vatandaşlar, meşaleler ve marşlarla 103. yıl coşkusunu yaşarken 103 metrelik bayrak açıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yılı korteji 103 metrelik bayrakla sokaklara taştı

kutlama korteji ve katılımcılar:

Gümüşhane'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başladı. Yürüyüşe Vali Cevdet Atay, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü ve kutlama coşkusu şehir merkezine taşındı.

103 metrelik bayrak ve güzergah:

Etkinlikte, Cumhuriyet'in 103. yılına özel olarak hazırlanan 103 metrelik Türk bayrağı açıldı ve kortejin dikkat çeken simgelerinden biri oldu. Kortej, yoğun katılımın olduğu yürüyüşü boyunca Atatürk Caddesi boyunca devam ettirildi; vatandaşlar marşlara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

29 Ekim kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen bu yürüyüş, şehrin farklı kesimlerinden gelen katılımla Cumhuriyetin kuruluşunun hatırlanmasına ve birlik mesajlarının paylaşılmasına vesile oldu.

GÜMÜŞHANE&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

GÜMÜŞHANE'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. VALİ CEVDET ATAY'IN DA KATILDIĞI YÜRÜYÜŞTE, CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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