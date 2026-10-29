Göle dönen sokaklar ve vatandaş dayanışması: Mersin yağışla mücadele ediyor

Mersin'de gece başlayan sağanak gün boyu etkisini sürdürdü

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, oluşan su birikintileri sürücülerin ve yayaların ulaşımını güçleştirdi.

Kent merkezinde trafik ve günlük yaşamda aksamalar:

Yağış özellikle kent merkezinde etkisini hissettirirken, birçok noktada su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar derin su birikintilerine girince arızalandı veya hareket edemez hale geldi. Bu araçların bir kısmı, çevredeki vatandaşların yardımıyla itilerek veya çekilerek güvenli bölgelere çıkarıldı.

Olay yerlerinde görülen dayanışma, kısa sürede toplumsal yardım ağlarının devreye girdiğini gösterdi. Vatandaşlar, mahsur kalan araç sahiplerine destek verirken, geçici çözüm olarak trafiği yönlendirme ve su birikintilerinden alternatif güzergâhlar oluşturma çabaları gözlendi.

Bozyazı'da sel etkisi ve zararlar:

Yağışın en yoğun hissedildiği ilçelerden Bozyazı'da bazı mahallelerde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Seralarda da zarar meydana geldiği bildirildi. Biriken yağmur suları ulaşımı güçleştirirken, su birikintilerinden geçmeye çalışan araçlardan bazıları arızalanarak yolda kaldı.

Bozyazı'da mahsur kalan araçların yardımına yine mahalle sakinleri yetişti; vatandaşlar araçları iterek veya çekerek su birikintilerinden çıkarmaya çalıştı. Yetkililerin ve ekiplerin yönlendirmeleri doğrultusunda, acil müdahale gerektiren durumlarda gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarıları doğrultusunda, kent genelinde tedbirlerin ve halkın dikkatli olması çağrısının sürdüğü bildirildi. Sağanak yağışın etkisinin devam ettiği bölgelerde, yetkililer ve vatandaşlar olası risklere karşı temkinli olmaya devam ediyor.

MERSİN'DE METEOROLOJİ VE AFAD TARAFINDAN YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN VE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.