Besni'de seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü ilk müdahaleyi yaptı

Besni'de seyir halindeki araçta yangın çıktı:

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Besni Devlet Hastanesi kavşağında seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç, M.Z.Ö. yönetimindeyken alev aldı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Sürücü, araçta duman ve alevlendiğini fark ederek aracını güvenli bir alana çekti ve yangına yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sırasında çevrede kısa süreli panik yaşandı ancak olay bölgesine gelen vatandaşlar ve sürücü olaya müdahaleyi sürdürdü.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Besni Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücünün yaptığı ilk müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sonucu can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililer bölgedeki güvenliği sağladı.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Araçta çıkan yangının nedeni üzerinde teknik ve idari inceleme yapılacağı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayda zarar gören araçla ilgili değerlendirme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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