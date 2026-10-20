Ceyhan'da gece alevlenen tır kullanılamaz hale geldi

Ceyhan'da gece çıkan tır yangını

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında, seyir halindeki bir tır alev aldı ve araç kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesinde kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Sürücünün fark etmesiyle başlayan olayda, tır hareket halindeyken alev aldı. Sürücü aracından inerek durumu yetkililere bildirdi ve çevredeki vatandaşlar da durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Yangın kısa sürede büyümeden müdahaleye geçildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucunda tır, yoğun hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

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