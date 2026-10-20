Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.604,24 +1,52%
Altın Gram 6.594,38 -0,55%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Haliç açıklarında bulunan ceset Ayazağa'da kaybolan Ahmet Derin'e benzetiliyor

İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu; emniyet ve PAK ekipleri, Ayazağa'da aracıyla sele kapılan 63 yaşındaki Ahmet Derin olabileceğini değerlendiriyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Haliç açıklarında bulunan ceset Ayazağa'da kaybolan Ahmet Derin'e benzetiliyor

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, bulunduğu konum ve çevresel bulgular dikkate alınarak Ayazağa'da aracıyla sele kapılan 63 yaşındaki Ahmet Derin olduğu değerlendiriliyor.

Arama kurtarma ve yürütülen çalışmalar:

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri yürüttü. Geçen hafta yaşanan sel felaketinde kent genelinde 6 can kaybı bildirilmiş, bir kişinin ise kayıp olduğu ve arandığı belirtilmişti.

Yetkililer, cesedin kesin kimliğinin tespitine yönelik incelemelerin sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı. Kayıp yakınları bilgilendirildi ve çalışmalara devam ediliyor.

Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı
images

Kızılırmak deltasında gökdoğan tuzağı: iki kaçak avcı suçüstü yakalandı
images

Malatya'da tek bıçak darbesiyle yaşamını yitiren kişinin davası 2 kasıma ertelen...
images

Hibrit akünün arkasına gizlenen 4 kilo 560 gram esrar sınır kapısında yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi