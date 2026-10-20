Haliç açıklarında bulunan ceset Ayazağa'da kaybolan Ahmet Derin'e benzetiliyor

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, bulunduğu konum ve çevresel bulgular dikkate alınarak Ayazağa'da aracıyla sele kapılan 63 yaşındaki Ahmet Derin olduğu değerlendiriliyor.

Arama kurtarma ve yürütülen çalışmalar:

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri yürüttü. Geçen hafta yaşanan sel felaketinde kent genelinde 6 can kaybı bildirilmiş, bir kişinin ise kayıp olduğu ve arandığı belirtilmişti.

Yetkililer, cesedin kesin kimliğinin tespitine yönelik incelemelerin sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı. Kayıp yakınları bilgilendirildi ve çalışmalara devam ediliyor.

Haliç açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu