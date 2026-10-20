Siyasi restleşme yargıda sonuçlandı: Özgür Özel'e 750 bin lira tazminat

Mahkeme kararının özeti:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Gürlek'in malvarlığına ilişkin iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davalarında nihai karar açıklandı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bakan Gürlek'in açtığı davayı kısmen kabul etti ve Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

Duruşma süreci ve taraf talepleri:

Dava, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü; taraf avukatları duruşmaya e-duruşma ile katıldı. Bakan Gürlek'in avukatı önceki beyanlarını tekrarlayarak davanın kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti. Mahkeme, yapılan savunma ve iddiaları değerlendirerek kararını açıkladı.

Mahkemenin gerekçesi ve sonuç:

Mahkeme, Akın Gürlek'in talep ettiği 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul ederken, Özgür Özel'in talebi olan 1 milyon 100 bin TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetti. Karar uyarınca Özgür Özel'in 750 bin TL ödemesi gerektiği belirtildi. Hem kabul edilen kısım hem de reddedilen karşı dava, yargılamanın sonucu olarak tarafların iddialarının tamamıyla yerinde bulunmadığını ortaya koydu.

İlerleyen süreç:

Mahkemenin kararıyla ilgili tarafların itiraz veya temyiz hakları saklı olup, uygulanacak hukuki yollar hakkında tarafların vereceği kararlara bağlı olarak süreç ilerleyecek. Karar, siyasi tartışmanın yargıdaki yansımasını somut bir tazminat hükmüyle sonuçlandırdı.

Akın Gürlek ile Özgür Özel arasındaki malvarlığı davasında karar açıklandı