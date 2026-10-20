Şeker Plajı olayında taciz iddiası ve 'intihar' beyanı: üç suçlamayla iddianame kabul edildi

Olayın gelişimi:

Olay, 8 Mayıs akşamı Burdur'daki Şeker Plajı'nda meydana geldi. İddialara göre A.K. (62) ile aynı araçta bulunan E.H. adlı kişi önce tacize uğradığını ileri sürdü. İddianamede yer alan anlatıma göre E.H.'nin karşı koyması üzerine A.K. araçtaki tabancayla mağdurun başına ateş etti. Ağır yaralanan E.H. ilk olarak Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakımına alındı, daha sonra ileri tedavi için Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Şüphelinin ifadesine göre olay sırasında aracın içinde silahın aniden ateş aldığı, mağdurun intihar girişiminde bulunduğu yönünde sağlık ekiplerine beyanlarda bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek A.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı fakat mağdurun tıbbi durumu ve ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Sağlık durumu ve ifade süreci:

Yaklaşık bir ay süren komanın ardından gözlerini açan E.H., verdiği ilk ifadesinde A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, karşı koyması üzerine kendisine ateş ettiğini anlattı. Bu ifadenin ardından Emniyet tarafından A.K. yeniden gözaltına alınarak, önceki serbest bırakılma kararının ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Deliller ve iddianame:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık A.K. hakkında basit cinsel saldırı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılması istendi. İddianame mahkemece kabul edildi.

Soruşturma kapsamında incelenen deliller arasında olayın yaşandığı araca ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları yer aldı. PTS kayıtlarıyla iddianamede, A.K. tarafından E.H.'nin vücut dokunulmazlığının dört ayrı sefer ihlal edildiği ve zincirleme şekilde cinsel saldırı suçunun işlendiği yönünde tespitler bildirildi.

Adli tıp ve adli deliller:

İddianamede ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna atıf yapılarak E.H.'nin kemik yaşının 18 yaşını bitirmiş olduğu ve 19 yaşından gün aldığı belirtildi. Dosyaya giren adli tıp ve kriminal raporlarına göre, mağdurun başının sağ tarafından isabet aldığı, alınan el svaplarında mağdurun sol elinde atış artığı tespit edildiği, şüpheli A.K.'nin el svap raporunda ise sağ el avucu içi ve sağ el üzerinde atış artığı bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bulguları ve iddianamedeki deliller doğrultusunda dava süreci devam ediyor. Mahkeme dosyasındaki bu deliller, şüphelinin ilk beyanı ile mağdurun ifadeleri arasındaki çelişkileri de ortaya koyuyor.

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