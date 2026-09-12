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Deponun içinde hayatını kaybetti: Eskişehir'de şüpheli ölüm soruşturması

Eskişehir Tepebaşı'nda apartman deposunda 47 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu; belediye tabibi ölümü şüpheli saydı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Deponun içinde hayatını kaybetti: Eskişehir'de şüpheli ölüm soruşturması

Eskişehir'de depo içinde bulunan kişinin ölümü şüpheli bulundu

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak'ta bir apartman deposunda 47 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olay, depodan gelen rahatsız edici koku üzerine çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasıyla ortaya çıktı.

ilk müdahale ve olay yeri bulguları:

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla depoya girdi. Depoda yaşayan ve kimliği henüz açıklanmayan 47 yaşındaki şahsın cansız bedeni tespit edildi. Komşular, söz konusu kişinin bir süredir depoda yaşadığını ve durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

şüpheler ve başlatılan soruşturma:

Çevreden edinilen bilgilere göre şahsın uyuşturucu madde kullanıcı olduğu iddia edildi. Belediye tabibi tarafından yapılan ön değerlendirmede ölüm şüpheli bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

Yetkililer, olayın gelişimi ve ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi vermedi; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek tespitlerin yapılacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE APARTMAN DEPOSUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN 47 YAŞINDAKİ ADAMIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ...

ESKİŞEHİR'DE APARTMAN DEPOSUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN 47 YAŞINDAKİ ADAMIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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