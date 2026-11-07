Batmanda her yağmurda aynı manzara, Belde Mahallesi sokakları su altında

Belde Mahallesi'nde su baskını:

Batman'ın Belde Mahallesi Nuri Altun Caddesi'nde, Mehmet Emin Şimşek Okulu önünde etkili olan yağış sonrası yoğun su birikintileri oluştu. Sokağın birçok noktasında biriken su nedeniyle bazı araçlar kısmen su altında kaldı ve ulaşımda aksaklık yaşandı.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakini Sabri Atmaca, daha önce yapılan çalışmaların sorunu çözmediğini belirtti: "Ben de bu mahallede oturuyorum. Her sene, her zaman aynı. Daha önce yukarıda bir çalışma yapıldı ama buraya hiçbir faydası dokunmadı." Atmaca, benzer olayların tekrar etmemesi için yetkililerin adım atmasını talep etti.

altyapı ihtiyacı ve araç hasarı endişesi:

Sokakta biriken suyun araçlarda maddi hasara yol açtığı belirtiliyor. Atmaca, vatandaşların kalıcı bir altyapı istediklerini vurgulayarak, "Buraya bir çözüm bulunması lazım. Her yağmur yağışında burayı sel alıyor. Bütün araçlar suyun altında kalıyor. Bunun vebalini kim çekecek?" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

BATMAN’IN BELDE MAHALLESİ’NDE YAĞMUR SONRASI SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN, ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI. HER YAĞIŞTA AYNI SORUNU YAŞADIKLARINI BELİRTEN MAHALLE SAKİNLERİ, ALTYAPI SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ.