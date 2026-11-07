Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Denizli'de 5 milyonluk siber vurgun operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli merkezli operasyonda, yaklaşık 5 milyon TL'lik siber dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de 5 milyonluk siber vurgun operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli'de siber dolandırıcılık operasyonu

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan ön incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinin yaklaşık 5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirildi ve bu faaliyetlere bağlantılı 12 şüpheli tespit edildi.

operasyon detayları:

Ekipler, ihbar ve takipler sonucunda belirlenen adreslere, il merkezi ve ilçelerde bulunan araç, iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 8 adet kartuş ve 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 TL nakit ile çok sayıda dijital materyal da bulundu ve emniyete götürüldü.

yasal süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli'den 3'ü serbest bırakılırken, bir şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan diğer 8 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE...

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE MEYDANA GELEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYLARININ AYDINLATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi
images

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu
images

İğdır'daki saldırıda operasyon sonuç verdi: beş zanlı tutuklandı
images

Teknik serviste şişen batarya montaj sırasında alev aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell COP31'de 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımını uluslararası sahneye taşıyor

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz