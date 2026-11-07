Denizli'de 5 milyonluk siber vurgun operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli'de siber dolandırıcılık operasyonu

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan ön incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinin yaklaşık 5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirildi ve bu faaliyetlere bağlantılı 12 şüpheli tespit edildi.

operasyon detayları:

Ekipler, ihbar ve takipler sonucunda belirlenen adreslere, il merkezi ve ilçelerde bulunan araç, iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 8 adet kartuş ve 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 TL nakit ile çok sayıda dijital materyal da bulundu ve emniyete götürüldü.

yasal süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli'den 3'ü serbest bırakılırken, bir şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan diğer 8 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE MEYDANA GELEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYLARININ AYDINLATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI.