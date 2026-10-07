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Ceza infazından kaçan hükümlü Ağrı'da yakalandı

Ağrı'da polis saha çalışmasıyla, uyuşturucu ticareti ile hükümlü kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ceza infazından kaçan hükümlü Ağrı'da yakalandı

Ağrı'da aranan kişi yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

yakalama süreci:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları neticesinde T.A. isimli şahsın yakalandığı bildirildi.

adli süreç:

Yapılan incelemede T.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından verilen ve kesinleşen toplam 21 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AĞRI’DA 21 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

AĞRI’DA 21 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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