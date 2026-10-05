Cezaevi çocuklarına eğitim ve umut: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi protokolü

İçeride Umut Var protokolü

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi arasında, "İçeride Umut Var" projesi kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Ege Üniversitesi Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinasyonunda ve Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD) paydaşlığında yürütülecek çalışmaları kapsıyor.

Hedef kitle ve planlanan çalışmalar:

Protokol, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukları ile 12-18 yaş arası suça sürüklenen tutuklu ve hükümlü çocukları hedef alıyor. Amaç, söz konusu grupların psikososyal, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için eğitim, danışmanlık ve atölye çalışmalarını hayata geçirmek.

Program içeriğinde etkileşimli okuma ve bibliyoterapi, yaratıcı drama, sanat ve yaratıcı atölyeler, müzik çalışmaları, yaratıcı yazarlık, felsefe çalışmaları ile bireysel ve grup eğitimleri yer alıyor. Bu çalışmaların çocukların günlük yaşam becerilerini güçlendirmesi, öz farkındalık ve duygusal düzenleme kapasitesini artırması hedefleniyor.

Uygulama hedefleri ve paydaş vurgusu:

Protokol kapsamında ayrıca çocukların dijital ve finansal okuryazarlıklarının desteklenmesi, mesleki ve kariyer farkındalığının artırılması ve topluma yeniden katılımlarının güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak. Bu yaklaşımla, hem erken çocukluk dönemindeki gelişimin hem de ergenlik çağındaki müdahalenin bütüncül şekilde ele alınması planlanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, projenin çocukların gelişimine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunacağını belirterek Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve ABAD Başkanı Ayşe Figen Tan'a teşekkür etti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

SOL BAŞTAN... EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA ALCI, İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALİ YELDAN VE ANADOLU BİLGELERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (ABAD) BAŞKANI AYŞE FİGEN TAN