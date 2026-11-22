mahalle toplantılarının hedefi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. TOKİ Sosyal Tesisleri'nde konuşan Özlü, bu buluşmaların amacının seçime yönelik değil, birlikte yönetim anlayışını hâlihazırda uygulamak olduğunu vurguladı. "Biz buraya seçim için gelmedik, bu toplantıların maksadı birlikte yönetimdir" sözleriyle toplantıların düzenli ve dönemsel bir yönetim mekanizması olduğuna dikkat çekti.

Özlü, toplantılarda dile getirilen taleplerin kayıt altına alındığını, ilgili birimler tarafından takip edildiğini belirterek, "Konuştuğumuz konuları bir kenara atmıyoruz. Yazıyoruz, kayda geçiriyoruz" dedi. Vatandaşların doğrudan kendisine ulaşabildiğini söyleyen başkan, telefonunun 24 saat açık olduğunu, günde 16 saat çalıştığını ve tek işinin Düzce Belediyesi olduğunu ifade etti.

projeler, yol çalışmaları ve belediyenin mali yapısı:

Başkan Özlü, seçim öncesinde halka sunulan "Düzce İçin 100 Proje" kitabındaki taahhütlerin takip edildiğini; projelerin bugüne kadar yarısının tamamlandığını, kalanların ise sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Düzce'nin 64 mahallesi bulunduğunu, yaz başından bu yana 55 mahalle toplantısı yapıldığını ve geriye 9 mahallenin kaldığını açıkladı.

Asfalt ve yol çalışmaları hakkında bilgi veren Özlü, şehirde toplam 1.021 kilometre yol ağı bulunduğunu, su altyapısı nedeniyle bozulan yolların uzunluğunun yaklaşık 40 kilometre olduğunu belirtti. Bu yaz başından itibaren dökülen asfaltların toplam bedelinin 524 milyon lira olduğunu, ikinci asfalt paketinin de yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Özlü, görev süresi bitmeden şehirde asfaltlanmamış bir cadde veya sokağın kalmayacağını taahhüt etti.

Mali yapıya ilişkin bilgiler de paylaşan başkan, Düzce Belediyesi'nin borcunun 1 milyar 980 milyon lira olduğunu söyledi ve borçtan ziyade ödeme gücünün önemli olduğuna işaret etti. "Bugüne kadar bir gün bile çalışanlarımızın maaşlarını geç ödemedik, hep zamanında ödüyoruz" diyen Özlü, belediyenin sağlam mali yapısı ve 6 şirketi ile hizmet sunduğunu vurguladı.

içme suyu altyapısı ve arıtma tesisi:

Su şebekesi yenileme çalışmalarına da değinen Özlü, mevcut içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 54 olduğunu ve bu oranı yüzde 10 seviyelerine düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Yaklaşık 45 milyon Euro tutarındaki içme suyu şebekesi yenileme projesinin sürdüğünü, bugüne kadar önemli miktarda kazı çalışması yapıldığını ve kazılan alanların kapatıldığını aktardı.

Ayrıca şehirde 60 dönümlük bir arazi üzerinde günlük 130 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip yeni bir tesisi hayata geçirdiklerini söyleyen Özlü, "Önümüzdeki 50 yıl Düzce’nin içme suyu ihtiyacı olmayacak" ifadesini kullandı. Bu yatırımları "büyük yatırımlar" olarak niteleyen başkan, birçok konuyu Ankara’ya gitmeden de bakanlara attığı mesajlarla çözdüğünü belirtti.

Konuşmasını tamamlayan Özlü, vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirileceğini vurgulayarak, önlerindeki 2,5 yıl için rehberlerinin birincil olarak kitapta yer alan projeler, ikincil olarak ise mahalle toplantılarından gelen talepler olduğunu söyledi: "Size ne söz verdiysek, bu kitapta yazan projelerimizin tamamını yerine getireceğiz."

Toplantıda mahalle muhtarı ve sakinlerle tespit edilen ihtiyaç ve taleplere ilişkin yapılacak çalışmalar paylaşıldı, vatandaşların soruları yanıtlandı ve ilgili birim müdürlerine talimatlar verildi. Ayrıca mahallede kurulacak değerler merkezi ve park çalışmasına ilişkin bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA CAMİKEBİR MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.