Akkent pazarında buluşma:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Akkent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Hakan, günlük ihtiyaçları yerinde gözlemleyip esnafın ve halkın taleplerini dinledi.

Ziyarette esnafla sohbetler gerçekleştirildi; alışverişin, fiyat ve tedarik konularının yanı sıra pazar yerinin düzeni ve hizmetlerle ilgili görüşler toplandı. Başkan Hakan, doğrudan iletişimin belediye yönetimine yön verdiğini vurguladı.

Saha çalışmaları ve talepler:

Başkan Hakan, ziyaretin önemine dikkat çekerek, "Fırsat buldukça Çal ilçemizin her bir köşesinde hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz." dedi. Ayrıca, hemşehrilerimizin görüş, talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk ifadesini kullandı.

Hakan, gösterilen ilgi ve misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederek, belediye hizmetlerinin planlanmasında bu tür saha ziyaretlerinin belirleyici olduğunu aktardı. Ziyaret sırasında alınan geri bildirimler, öncelikli hizmet adımlarının belirlenmesinde kullanılacak.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNE BAĞLI AKKENT MAHALLESİ’NDE KURULAN SEMT PAZARINI ZİYARET EDEN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, VATANDAŞLAR VE PAZARCI ESNAFLARININ TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLEDİ.