mahalle ziyareti ve görüşmeler:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kuşlubahçe Mahallesi’nde Muhtar Arif Bayraktar ile bir araya gelerek mahallenin talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Görüşmeye belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

Toplantıda, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ilettiği talepler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Muhtar Arif Bayraktar yetkililere mahalledeki öncelikli ihtiyaçlar ve devam eden hizmetlerle ilgili bilgi verdi; iletilen talepler not alındı.

Şimşek ziyaretlerin yerel yönetim anlayışı açısından önemine vurgu yaparak mahallelerde doğrudan temasın ve taleplerin yerinde tespitinin hizmet kalitesini yükselttiğini belirtti.

"Ev sahipliği için Kuşlubahçe Muhtarı Sayın Arif Bayraktar’a teşekkür ediyorum. Mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, varsa mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinlemek için buradayız. Şehzadeler’imizi halkımızla birlikte yönetmek için bu tür ziyaretlerimiz her zaman devam edecek"

esnaf ve sokak sohbetleri:

Muhtarlık ziyaretinin ardından Başkan Şimşek, Kuşlubahçe Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafı dolaşarak hayırlı işler diledi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Şimşek, sokaklarda ve kıraathanede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek talepleri ve beklentileri dinledi.

Mahalle ziyaretleri sürecinde toplanan geri bildirimler, belediye birimleri tarafından takip edilmek üzere kayıt altına alındı. Yetkililer öncelik sırasına göre çözüm adımlarını planlayacaklarını kaydetti.

Ziyaret, hem muhtarlık düzeyinde hem de birebir vatandaş temaslarıyla Kuşlubahçe Mahallesi’nin gündemindeki ihtiyaçların belediye tarafından yakından takip edildiğini gösterdi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ’NDE MUHTAR ARİF BAYRAKTAR VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE İHTİYAÇLARI DİNLEDİ. MUHTARLIK ZİYARETİNİN ARDINDAN MAHALLE ESNAFINI DA GEZEN BAŞKAN ŞİMŞEK, VATANDAŞLARLA SOHBET EDEREK HAYIRLI İŞLER DİLEDİ.