Süreçte gelinen nokta ve temel değerlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın sürecin artık yeni bir aşamaya geçtiğini vurgulayarak, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesinde Meclis zeminindeki takip mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Aydın, tarihi eşiklerin birer birer aşıldığını belirterek bunun hukuki ve kurumsal adımlarla desteklendiğini kaydetti.

Hukuki ve kurumsal adımlar:

Aydın, örgütün fesih ve silah bırakma kararının ardından TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına işaret etti. Komisyonun geniş mutabakatla kabul edilen sonuç raporu doğrultusunda çıkarılan kanunla sürecin hukuki zemininin tesis edildiğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen koordinasyon çalışmalarının sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Meclis izleme mekanizması ve siyasi sorumluluk:

Aydın, gelinen aşamanın İzleme Komisyonu dönemine geçildiğinin işareti olduğunu söylüyor ve bu zeminin dışına taşmanın sürece zarar verebileceği uyarısını yapıyor. Meclis zemininde takip edilmesi gereken bu süreçte, siyasi aktörlere ortak sorumluluk ve yapıcı tutum çağrısı yapıldı. Aydın, demokratik siyasetin eleştiri ve denetim haklarını tanırken, bu hakların millet adına sorumluluktan kaçmak anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Siyasi aktörlerin süreci Meclis içinde destekleyip desteklememesi sorusuna değinen Aydın, terörün Türkiye gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasının mı yoksa siyaset malzemesi haline getirilmeye devam edilmesinin mi tercih edileceğinin tartışılması gerektiğini belirtti.

Riskler, hassasiyetler ve geleceğe bakış:

Aydın, bugün ihtiyaç duyulanın siyasi ezberler değil ülkenin ortak menfaatlerinde buluşmak olduğunu söyledi; süreci zedeleyebilecek provokasyonlara, ayrıştırıcı söylemlere ve güven ortamını sarsacak girişimlere karşı azami hassasiyet çağrısı yaptı. Tarihî fırsatların gündelik siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini, gerekçelerin arkasına saklanmaktansa milletin geleceği adına sorumluluk üstlenmenin esas olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Aydın, terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasının kardeşliği pekiştireceğini, iç cepheyi güçlendireceğini ve Türkiye'nin bölgesel ile küresel etkinliğini artıracağını belirterek, bu hedefin ülkenin kalkınma ve birlik hedefleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI AHMET AYDIN, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, SÜRECİN YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK SİYASİ AKTÖRLERE ORTAK SORUMLULUK VE YAPICI TUTUM ÇAĞRISINDA BULUNDU.