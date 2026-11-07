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Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin zanlı tarafından yaklaşık bir ay önce 12 bin TL'ye alındığı belirlendi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış

Saldırı ve yakalama:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde 5 Kasım günü meydana gelen saldırıda, 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir tarafından 8 kişi öldürüldü. Olayda yaşamını yitirenler arasında Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Numan Toprak (56), çift Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen, öğretmen Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) bulunuyor. Saldırı sırasında şahsın aracını almak istediği S.P. ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan zanlı, Eskişehir'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahın temini ve fiyatı:

Soruşturma kapsamında, saldırıda kullanılan av tüfeğinin zanlı tarafından yaklaşık bir ay önce alındığı tespit edildi. Silahın, M.A. adlı bir şahıstan 12 bin TL karşılığında satın alındığı ve tüfeğin ruhsatının bulunmadığı belirtildi.

Silahı satan kişinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Bu bulgu, silah teminine ilişkin soruşturmanın yönünü etkileyebilecek önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli süreç sürüyor; hem saldırının nedenleri hem de ruhsatsız silahın el değiştirme zinciri detaylı biçimde inceleniyor. Yetkililer, silahın kaynağıyla ilgili elde edilen bilgilerin, olaydaki sorumlulukların ve suç bağlantılarının aydınlatılmasında belirleyici olacağını ifade etti.

8 kişiyi katleden saldırganın silahı 12 bin TL&#039;ye aldığı ortaya çıktı

8 kişiyi katleden saldırganın silahı 12 bin TL'ye aldığı ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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