Katar devrede: ABD ile İran arasında gerilimi sınırlamaya yönelik arabuluculuk sürüyor

Katar'ın arabuluculuk rolü:

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Oxford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada ABD ile İran arasında yürütülen arabuluculuk ve mesajlaşma süreçlerinin amacının bölgedeki gerilimi kontrol altında tutmak olduğunu vurguladı.

görüşmelerin kapsamı:

Al Thani, görüşmelerin çoğunlukla dolaylı kanallar üzerinden ilerlediğini belirterek, "Son birkaç haftadır durumu kontrol altına almanın ve gerilimi azaltmanın bir yolunu bulma konusunda çok samimi niyetleri olan ABD yönetimindeki meslektaşlarımızla birlikte çalıştık" ifadelerini aktardı. Bu yaklaşımda hem taraflarla kurulan mesaj alışverişleri hem de aradaki aracılığın öne çıktığı belirtildi.

diplomatik temasların seyri:

Başbakan Al Thani, diplomatik temasların son günlerde azaldığını ancak tamamen durmadığını söyledi ve Katar'ın çabalarını sürdüreceğini ekledi. "Tahran'daki bazı bilge sesler sayesinde de durumun kontrolden çıkmasını engelledik" sözleriyle İran içindeki etkilerin önemine işaret etti.

Al Thani ayrıca ABD'deki ara seçimlerin muhtemel etkilerine değinerek, "Mevcut yönetimle arabuluculuk çabaları her zaman devam etmektedir. Seçimlerde yaşananlar gelecekteki politikalarını etkileyebilir, ancak niyetlerini etkilemez. Seçimden sonra bile niyetler hala aynı, çözüm bulmaya yönelik adımlar atma isteği hala mevcut ve biz de bunu temel alarak ilerliyoruz" dedi. Bu ifadeler, Doha'nın bağımsız aracılık rolünü ve sürece uzun vadeli bakışını öne çıkardı.

Konuşmasının sonunda Al Thani, mükemmel barış beklentisinin gerçekçi olmadığını belirterek, "Hiçbir zaman mükemmel bir barış anlaşmasına sahip olamayacağız, ancak mükemmel bir anlaşma anını bekleyip iyi bir anlaşmadan kaçınamayız" sözleriyle, pratik ve adım adım ilerleyen diplomasi anlayışını özetledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD ile İran arasında arabuluculuk çabalarının bölgedeki durumun kontrolden çıkmasını önlemek için devam ettiğini belirtti.