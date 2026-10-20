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CHP İstanbul'da saha seferberliği: ilçe başkanlarıyla yol haritası belirlendi

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, ilçe başkanlarıyla 39 ilçede, 963 mahallede yürütülecek saha ve örgütlenme planını belirledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

CHP İstanbul'da saha seferberliği: ilçe başkanlarıyla yol haritası belirlendi

Yüksel ilçe başkanlarıyla örgütlenme ve saha çalışmasını masaya yatırdı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, CHP İstanbul İl Merkezi'nde düzenlenen kapalı toplantıda ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda önümüzdeki dönemin siyasi gündemi, örgütlenme yöntemleri ve saha programı değerlendirildi.

saha programı ve takvim:

Yüksel, toplantıda parti örgütünün tüm kademelerinin saha çalışmalarında aktif rol alacağını vurguladı ve ilçelerin koordinasyonuna ilişkin takvimin belirlendiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca yerel ihtiyaçlara göre mahalle bazlı rota ve eylem planları üzerinde duruldu.

ilçe ve mahalle odaklı çalışma modeli:

Yapılan sunumlarda, ilçe ve mahalle düzeyindeki sosyal ve ekonomik koşulların yerinde tespit edilmesi gerektiği, bu tespitlere dayalı proje önerilerinin geliştirileceği bildirildi. Yüksel, pazar günü düzenlediği basın toplantısının ardından gerçekleşen ilk kapsamlı toplantıda, 39 ilçede, 963 mahallede, sokak sokak bu mücadeleyi büyüteceğiz sözlerini yineleyerek saha ağırlıklı bir yaklaşımın kararlılığını ortaya koydu.

Toplantı boyunca ilçe başkanlarının görüş ve önerileri alındı; saha çalışmalarının öncelikleri, iletişim kanalları ve izleme mekanizmaları konusunda mutabakat sağlandı. Kararlaştırılan eylem planı, il yönetimi tarafından uygulamaya konulacak takvime bağlandı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET ALİ YÜKSEL, İLÇE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET ALİ YÜKSEL, İLÇE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK ÖRGÜTLENME VE SAHA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. YÜKSEL, "39 İLÇEDE, 963 MAHALLEDE, SOKAK SOKAK BU MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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