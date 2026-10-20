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Muğla'da erkek yurdunda seramikle yeni keşifler

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği Seramik Obje Atölyesi, gençlerin el becerilerini ve sanata ilgisini artırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da erkek yurdunda seramikle yeni keşifler

Atölyede süreç ve amaçlar:

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından Menteşe'de, Muğla Erkek Öğrenci Yurdu sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Seramik Obje Atölyesi, gençlerin sanatsal gelişimini desteklemeyi ve el becerilerini güçlendirmeyi hedefledi. Etkinliği düzenleyen merkez, çalışmalarını Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde sürdürüyor ve benzer programlarla gençlerin kişisel ve kültürel yönlerini beslemeyi amaçlıyor.

Atölyede katılımcılar seramikle temel üretim tekniklerini deneyimleyerek kendi tasarımlarını ortaya koydu. Öğrenciler hamurla şekil verme, yüzey dokusu oluşturma ve basit estetik düzenlemeler üzerinde çalıştı; bu süreç hem teknik öğrenmeye hem de yaratıcılığın gelişimine katkı sağladı.

Gençlerin deneyimi ve kazanımları:

Etkinliğe katılan gençler, üretim sürecine aktif olarak dahil olarak hayal güçlerini pratiğe dönüştürdü. Öğrenciler kendi eserlerini oluşturmanın verdiği memnuniyeti yaşarken, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşıp verimli ve keyifli zaman geçirdi. Atölye, katılımcıların el becerilerini geliştirmesine ve estetik bakış açılarını güçlendirmesine olanak tanıdı.

Katılımcılar arasında paylaşılan fikirler, birlikte çalışma ve geri bildirim süreçleri, etkinliğin sosyal boyutunu güçlendirdi. Bu ortam, gençlerin yeni yeteneklerini keşfetmeleri ve sanata yönelik ilgilerini artırmaları açısından önemli bir zemin sundu.

Gelecek programlar ve hedefler:

Uluslararası Gençlik Merkezi, benzer sanatsal atölyeler düzenleyerek gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmayı sürdürecek. Merkezin hedefleri arasında üretim odaklı etkinliklerle paylaşma, üretme ve birlikte öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak yer alıyor. Bu tür uygulamaların gençlerin akademik ve kişisel gelişimine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

MUĞLA’DA GENÇLER SERAMİK SANATIYLA BULUŞTU

MUĞLA’DA GENÇLER SERAMİK SANATIYLA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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