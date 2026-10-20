Kütahya'da 2,5 yaşındaki Beyza Nur'a yapılan ilk çocuk koklear implant ameliyatı umut verdi

Ameliyatın gerçekleşmesi ve kısa sonuçları:

Kütahya Şehir Hastanesi'nde halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant ameliyatı, 2,5 yaşındaki Beyza Nur Ceviz üzerinde başarıyla uygulandı. Yenidoğan işitme taramasında yeterli sonuç alınamayan hastaya iki taraflı koklear implant takıldı. Operasyonun sorunsuz geçtiği bildirildi; cihazların açılmasının yaklaşık bir ay sonra planlandığı ve bu tarihten itibaren çocuğun seslere alışma sürecinin başlayacağı ifade edildi.

Ameliyat ekip çalışması ve teknik destek:

Operasyonu gerçekleştiren ekip içinde KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Varol yer aldı. Ameliyat sırasında danışman hekim olarak Eskişehir'den Prof. Dr. Arman İncesulu da ekibe eşlik etti. Hastane, ilgili firma ve dil-konuşma terapistleri işbirliğiyle ameliyat sonrası rehabilitasyon ve takip süreçlerinin planlandığı belirtildi. Varol, Kütahya'da çocuklara yönelik ilk koklear implant uygulamasının yapıldığını vurgulayarak kentte bu alanda referans merkezine dönüşme hedefini paylaştı.

Dernek çalışmaları ve sistematik düzenlemeler:

Kütahya Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, 2019'dan bu yana aileleri bilgilendirme ve doğru merkezlere yönlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Daha önce ilde yalnızca yetişkinlere yönelik implant imkanları bulunduğunu, çocuk hastalar için gerekli malzeme ve altyapının Vali, milletvekilleri ve hastane başhekimliğinin desteğiyle sağlandığını aktardı. Sarıkaya, ameliyatın kentte çocuk hastalar açısından öncü bir adım olduğunu belirterek, 'Kütahya ve çevresindeki biyonik kulak ihtiyacı olan çocuklarımızın ameliyatları burada yapılabilecek' dedi.

Dernek ayrıca işitme engellilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla saha verilerine dayalı bir rapor hazırladı ve bu rapor milletvekilleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Sarıkaya, odyogram bilgilerinin e-Nabız sisteminde görüntülenmesine yönelik düzenlemenin önemine dikkat çekti ve bunun işitme cihazı kullanan bireylerin sağlık bilgilerinin erişilebilir olması açısından fayda sağlayacağını söyledi.

Aile destekleri ve beklentiler:

Beyza Nur Ceviz'in annesi Züleyha Ceviz, ameliyat sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve dernek yetkililerine teşekkür etti. Aile, Op. Dr. Mehmet Varol ile Nimet Sarıkaya'ya minnettarlığını ifade ederek iyi niyet ve dualarını iletti. Hastane yetkilileri ve dernek temsilcileri, Sağlık Bakanlığı desteğiyle çocuk hastaların tedavi ve takip süreçlerinin artık ilde yürütülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu operasyonla birlikte Kütahya, çocuklarda koklear implant tedavisi ve takibi konusunda yerel bir merkez olma yolunda önemli bir adım atmış oldu; önümüzdeki dönemde benzer vakaların ilde değerlendirilip tedavi edilmesi hedefleniyor.

KÜTAHYA'DA 2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İLK KEZ BİYONİK KULAK AMELİYATI YAPILDI