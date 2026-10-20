Mersin’e nefes veren bağlantı: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu ilk günde 17 bin 681 araca hizmet verdi

Çeşmeli-Kızkalesi kesimi trafiğe açıldı, ilk gün yoğun kullanım görüldü

Türkiye’nin üretim ve turizm merkezlerinden Mersin’de hizmete giren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi dün gece trafiğe açıldı. Açılışın ardından yetkililerin verdiği bilgiye göre ilk gün toplam 17 bin 681 araç otoyolu kullandı. Sürücüler ve bölge esnafı, güzergâhın Mersin ile Kızkalesi arasındaki ulaşımı belirgin şekilde hızlandırdığını aktardı.

Projenin teknik boyutu ve beklenen kazanımlar:

Otoyolun bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğu 52 kilometre olarak açıklandı. Çalışmada; 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, iki otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı ile birer bakım ve tünel işletme merkezi yer alıyor. Proje yetkilileri, yaz döneminde saatler süren yolculukların bu yeni hat sayesinde 18 dakikaya kadar düşmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ekonomik ve çevresel etkiler açısından da projeye vurgu yapıldı: Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf öngörülüyor. Ayrıca yıllık 17 bin ton karbon emisyonu azalmasının beklendiği kaydedildi. D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşması da hedefler arasında.

Yerel yetkililer ve kullanıcıların görüşleri:

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, otoyolun havalimanından sonra bölge turizmi ve tarımına ciddi katkı sağlayacağını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve “Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız resmi açılışını yapacak” ifadelerini kullandı. Başkan Kara, bölge halkının ilk günden itibaren yoğun şekilde otoyolu kullandığını belirterek Çeşmeli-Kızkalesi arasının kısalmasının turizme olumlu yansıyacağını vurguladı.

Otoyolu kullanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Esnaf Cumaali Göçer “Ulaşım güzel bir şey. Trafik, ışıklar, sıkıntı kalktı. Mersin-Erdemli arasında işimiz olduğunda ekspres gidip geliyoruz; Mersin Erdemli arası 12-13 dakika sürdü” dedi. Bir başka sürücü Kerim Şişman ise “Yol gayet güzeldi, keyifli bir sürüş oldu. Çeşmeli-Erdemli arası 8 dakika sürdü” şeklinde konuştu.

Yetkililer, özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerindeki trafik yoğunluğuna kalıcı çözüm sağlanmasının ve Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısının güçlenmesinin projenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU'NUN ÇEŞMELİ-KIZKALESİ KESİMİNDEN İLK GÜNDE BİNLERCE ARAÇ GEÇTİ.