Aydıntepe’de kadınlara yönelik Kur’an eğitimi güçleniyor

Aydıntepe’de kurs çalışmaları:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesindeki ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarında kadınlara yönelik eğitimler devam ediyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, kurslarda yürütülen programları yerinde inceleyerek öğreticilerden bilgi aldı.

Kurslarda verilen eğitim ve amaçları:

Kurslarda öncelik, Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesi, temel dini bilgilerin kazandırılması ve milli-manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması olarak belirleniyor. Öğreticiler, eğitim yöntemlerinin yerel ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini ve kursiyerlerin düzenli katılımının önem taşıdığını ifade etti.

Koyuncu’nun görüşmeleri ve gelecek planları:

Koyuncu, öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler, beklentiler ve gelecek dönemde yapılması planlanan programlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Müftü, eğitimlerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Yetkililer, söz konusu kursların kadınların dini eğitim ihtiyacına cevap verdiğini ve toplumsal dayanışmayı artırdığını vurguluyor. Önümüzdeki dönemde program çeşitliliğinin artırılması ve ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılması hedefleniyor.

AYDINTEPE’DEKİ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR