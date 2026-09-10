Çiçek siparişi dolandırıcılığa dönüştü: Edirne'de 33 bin 400 lira zarar

Edinilen bilgilere göre olay 9 Eylül tarihinde yaşandı. İnternet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen bir vatandaş, satış için iletişime geçtiği kişiyle görüşmeler yaptıktan sonra yönlendirmeler doğrultusunda ödeme gerçekleştirdi.

iletişim ve ödemeler:

Siparişi veren kişi, iletişime geçtiği F.M. isimli kişinin hesabına farklı zamanlarda toplam 33 bin 400 lira yatırdı. Ödemeler kampanya veya parça parça teslimat iddiasıyla yapıldığı belirtildi.

siparişin ulaşmaması ve şikayet:

Belli bir süre sonra ne sipariş ne de satıcıya ulaşabilen vatandaş, dolandırıldığını düşünerek durumu yetkililere bildirdi ve şikayette bulundu.

soruşturma:

Olayı takiben Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmanın detayları ve soruşturmanın ilerleyişine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

EDİRNE'DE İNTERNET ÜZERİNDEN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERMEK İSTEYEN BİR VATANDAŞ, İLETİŞİME GEÇTİĞİ KİŞİNİN HESABINA FARKLI ZAMANLARDA TOPLAM 33 BİN 400 LİRA GÖNDERDİ.