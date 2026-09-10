Darende'de 25 yıllık emek: Fikri Çalışkan sanat evi ilgi görüyor

Darende'nin yeni turist durağı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Somuncu Baba Türbesi ve Gürpınar Şelalesi gibi ziyaret noktalarını gezen misafirler, emekli öğretmen Fikri Çalışkan'ın 25 yıllık çalışmasının ürünü olan sanat evini de listelerine ekliyor. İlçe turizminin önemli duraklarından biri haline gelen sanat evi, hem yerel hem de Türkiye'nin farklı illerinden gelen konukların ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerin izlenimleri:

Çorum'dan arkadaşlarıyla birlikte Darende'yi ziyaret eden Ferdane Dilek, Somuncu Baba'yı görmenin ardından sanat evini de gezdiklerini belirterek, Fikri Çalışkan'ın eserlerinden çok etkilendiklerini ifade etti. Dilek, Fikri Çalışkan hocamızın el emeğiyle 25 yıl boyunca çalışarak oluşturduğu bu güzel dünyayı dolaşarak bu mutluluğu yaşadık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Emeğine, eline sağlık. Biz Çorumlular olarak çok beğendik. Arkadaşlarımıza da buraya gelmeleri için tavsiye edeceğiz demelerini paylaştı.

Sanat evindeki eserleri görünce hayran kaldıklarını yineleyen Dilek, doğanın ve kültürün bir araya getirildiğini vurguladı ve Fikri Çalışkan'ın 25 yıllık emeğine saygı duyduklarını dile getirdi.

Sanatçının bakışı ve hedefleri:

Emekli öğretmen ve sanatçı Fikri Çalışkan, 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra sanata yöneldiğini belirtip, emeklilik sonrası kendisini bu alana adadığını anlattı. Çalışkan, 25 yıl çalışıp emekli olduktan sonra kendimi sanata verdim ve herkesin çok beğendiği bir sanat evine kavuştum cümleleriyle süreci özetledi.

Sanatçının amacı, gelecek kuşaklara farklı yaşam biçimlerini aktarmak: Amacım gelecek kuşaklara ötekinin, berikinin nasıl yaşadıklarını, ne yaptıklarını aktarmak oldu. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın atmosferik sanatçısıyım ifadesiyle çalışmalarının kurumsal tanınırlığına da değindi. Çalışkan, Türkiye'de yaşayan tek el mozaik sanatçısı olduğunu ve sayısız proje ile uğraştığını belirterek yerini güzelleştirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Sanat evi, atıl durumda bulunan plastik, tel, kum ve taş gibi doğal materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan minyatürlerle eski yılları ve yerel yaşamı anlatıyor. Bu özgün yaklaşım, dışarıdan gelen ziyaretçi sayısının giderek artmasına katkı sağlıyor.

Darende'yi gezenlerin Somuncu Baba Türbesi ve Gürpınar Şelalesi gibi doğa-kültür rotalarına sanat evini de eklemesi, bölge turizminin çeşitlenmesine destek veriyor. Sanat evi, hem yerel değerlerin korunması hem de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunması açısından önem taşıyor.

DARENDE’DE SANAT EVİNE ZİYARETÇİ AKINI