Çerkezköy'de kurşunlanan eve ilişkin soruşturmada üç şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 4 Eylül gecesi bir ikametin kurşunlanması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

olay yeri ve soruşturmanın başlangıcı:

Olay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Metin Sokak üzerinde 4 Eylül gecesi meydana geldi. İkametin kurşunlanması üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve delillerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

yakalama, adli süreç ve sonuç:

Yürütülen çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen M.U.B., Y.T. ve R.Ç., Çorlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sabah saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından üç şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ’IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE BİR İKAMETİN KURŞUNLANMASI OLAYIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLEREK TUTUKLANDI.