Menderes soruşturmasında başkanla yazışan avukat gözaltında

Menderes soruşturmasında yeni gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediyesi'ne ilişkin iddialar yeni bir aşamaya geldi. Soruşturmada; rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü biçimde işlendiği yönündeki iddialar inceleniyor.

Nasıl deşifre edildi:

İncelemeler sonucu, eski başkan İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı belirlenen avukatın kimliği tespit edildi. Adı geçen hukukçu, Avukat Elifnur Gürcü olarak kayıtlara geçti ve adresi belirlendi. Gürcü'nün Ankara Barosuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yetkililer, yazışmaların soruşturmaya yön verdiğini ve delil niteliği taşıyan iletişim kayıtlarının incelendiğini aktarıyor. Bu tespitler doğrultusunda 9 Eylül günü düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Örgüt bağlantısı ve soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bir diğer iddia, şüpheli avukatın "Kuruçaylar" olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı şekilde başkanın çevresine yerleştirildiği oldu. Bu iddia, örgüt bağlantılarının ve yerleştirme yöntemlerinin araştırılmasını gerektiriyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki soruşturma devam ediyor; yetkililer delil toplama ve diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK’İN YANINA SUÇ ÖRGÜTÜ TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİĞİ VE CİNSEL İÇERİKLİ YAZIŞMALARI OLDUĞU TESPİT EDİLEN BİR AVUKAT GÖZALTINA ALINDI. (ARŞİV)