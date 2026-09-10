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Kuyucak köyünde sabah yangını iki evi küle çevirdi

Kuyucak köyünde saat 05.10'da başlayan yangında, muhtar Saim Aydın ve gönüllü ekiplerin müdahalesine rağmen H.İ.E. ve M.A.E.'ye ait iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuyucak köyünde sabah yangını iki evi küle çevirdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde saat 05.10'da başlayan yangın, yan yana bulunan iki ahşap evin tamamen yanmasına yol açtı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Saim Aydın, bir arazi yangını ihbarına müdahale etmek üzere köyün yangın tankeriyle yola çıktı. Bu sırada köy içinde başka bir yangını fark eden Aydın, Kuyucak köyü gönüllü yangın ekibi ile birlikte alevlere müdahale etti.

Köydeki tankerlerin yanı sıra ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve hasar:

Yangında, H.İ.E. ve M.A.E. isimli iki kardeşe ait yan yana bulunan ahşap evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay yerinde güvenlik ve kargaşanın önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri bulundukları bildirildi; jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE YAN YANA BULUNAN İKİ AHŞAP EV, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE YAN YANA BULUNAN İKİ AHŞAP EV, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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