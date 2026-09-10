Burdur'da sanayi kavşağında çarpışma: dört kişi hafif yaralandı

Kaza raporu:

Kaza, saat 10.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Ayça Y.'nin yaptığı 26 AIB 962 plakalı hafif ticari araç ile sürücü Şaban Ü.'nün kullandığı 07 TEF 81 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

Müdahale ve yaralılar:

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gürsel Y., Asya Y., Aysun A. ve Pelin D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun hafif olduğunu bildirdi.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kaza yerinde bilgi topladı ve kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OLAY YERİ