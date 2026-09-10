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Burdur'da sanayi kavşağında çarpışma: dört kişi hafif yaralandı

Sanayi Kavşağı'nda saat 10.00 civarında hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu dört kişi hafif yaralandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da sanayi kavşağında çarpışma: dört kişi hafif yaralandı

Kaza raporu:

Kaza, saat 10.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Ayça Y.'nin yaptığı 26 AIB 962 plakalı hafif ticari araç ile sürücü Şaban Ü.'nün kullandığı 07 TEF 81 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

Müdahale ve yaralılar:

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gürsel Y., Asya Y., Aysun A. ve Pelin D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun hafif olduğunu bildirdi.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kaza yerinde bilgi topladı ve kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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