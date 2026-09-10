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Jandarmanın 4 yıllık takibi sona erdi: Ödemiş'te 8 yıl 8 ay 15 gün hapisle aranan kişi yakalandı

Ödemiş'te JASAT ve İlçe Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 4 yıl 8 aydır aranan H.S. 4 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmanın 4 yıllık takibi sona erdi: Ödemiş'te 8 yıl 8 ay 15 gün hapisle aranan kişi yakalandı

Jandarmanın koordineli çalışması sonucu yakalama gerçekleştirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 yıl 8 aydır aranan H.S.'nin izine rastladı.

Operasyonun detayları:

Düzenlenen operasyon 4 Eylül'de gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu H.S. gözaltına alındı.

Yasal süreç ve teslim işlemleri:

H.S.'nin hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlara teslim edildi.

HAKKINDA 8 YIL 8 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 4 YILI AŞKIN SÜREDİR ARANAN ŞAHIS...

HAKKINDA 8 YIL 8 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN VE 4 YILI AŞKIN SÜREDİR ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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