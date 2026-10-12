Çiftçi kayıt sistemi bilgilendirme adımları İhsaniye'de hız kazandı

ÇKS bilgilendirme çalışması İhsaniye'de:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla Ziraat Odası personeline yönelik bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri yürüttü.

karşılaşılan sorunlar ve uygulama detayları:

Çalışmada özellikle ÇKS kapsamında ürün girişleri sırasında sık rastlanan uygulama hataları ve veri girişindeki aksaklıklar ele alındı. Personellere, kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken adımlar, veri doğrulama yöntemleri ve işlem esnasında yapılması gereken kontroller ayrıntılı biçimde aktarıldı.

çözüm yolları ve koordinasyonun önemi:

Toplantıda sorunların giderilmesine yönelik izlenmesi gereken yöntemler üzerinde duruldu. ÇKS kayıtlarının doğru oluşturulması, veri giriş süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlarıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. İlerleyen dönemde benzer eğitimlerin tekrarlanacağı ve uygulamadaki gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) İŞLEMLERİNİN DAHA ETKİN VE SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ZİRAAT ODASI PERSONELİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.