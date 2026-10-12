Dolar 49,3334 +0,15%
Euro 55,2532 +0,11%
Bist 12.203,92 -0,51%
Altın Gram 6.662,11 -0,38%
EUR/USD 1,1197 -0,08%
Brent Petrol 104,81 +0,09%
--°

Çiftçi kayıt sistemi bilgilendirme adımları İhsaniye'de hız kazandı

İhsaniye'de Ziraat Odası personeline verilen ÇKS bilgilendirmesinde veri giriş hataları, çözüm yöntemleri ve mevzuata uygun işlem süreçleri anlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çiftçi kayıt sistemi bilgilendirme adımları İhsaniye'de hız kazandı

ÇKS bilgilendirme çalışması İhsaniye'de:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla Ziraat Odası personeline yönelik bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri yürüttü.

karşılaşılan sorunlar ve uygulama detayları:

Çalışmada özellikle ÇKS kapsamında ürün girişleri sırasında sık rastlanan uygulama hataları ve veri girişindeki aksaklıklar ele alındı. Personellere, kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken adımlar, veri doğrulama yöntemleri ve işlem esnasında yapılması gereken kontroller ayrıntılı biçimde aktarıldı.

çözüm yolları ve koordinasyonun önemi:

Toplantıda sorunların giderilmesine yönelik izlenmesi gereken yöntemler üzerinde duruldu. ÇKS kayıtlarının doğru oluşturulması, veri giriş süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlarıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. İlerleyen dönemde benzer eğitimlerin tekrarlanacağı ve uygulamadaki gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) İŞLEMLERİNİN DAHA ETKİN VE...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) İŞLEMLERİNİN DAHA ETKİN VE SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ZİRAAT ODASI PERSONELİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aynı seansta iki stentle tedavi edilen hasta baş dönmesi ve denge kaybından kurt...
images

Bölgesel sağlık gündemi Bayburt'ta tartışıldı: 3. sağlık sempozyumu sona erdi
images

Sanko Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümüne yeni uzman Rıza Çam hast...
images

Mağdurlara hızlı yardım ve bir yıllık konut sözü: Maltepe'de süreç nasıl ilerley...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı

muş ovası'nda güzlük buğday ekimi başladı

Marmaris'te hurdayla estetik kuran uluslararası buluşma

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı