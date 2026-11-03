Çiftçilere yüzde 100 hibe: Toroslar ve Mezitli'de motorlu çapa makineleri teslim edildi

Kırsal kalkınma projesi kapsamında teslimat:

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde üretim yapan çiftçilere yüzde 100 hibe ile motorlu çapa makineleri teslim edildi. Teslimat programı, İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle gerçekleşti.

teslim programının ayrıntıları:

Programda, İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ hazır bulundu. Dağıtım, KDAKP içinde yer alan Hassas Grupların Desteklenmesi Paketi kapsamında yapıldı ve belirtilen ilçelerde tarımsal üretim yapan hane halklarına yönelik destek olarak motorlu çapa makineleri verildi.

beklenen etkiler:

Projenin hedefi kırsal bölgelerde üretimin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasıdır. Teslim edilen makinelerin, çiftçilerin saha çalışmalarını kolaylaştırması, iş gücü ihtiyacını azaltması ve hane ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Bu tür desteklerin, kırsal kalkınmaya ve yerel üretimin sürdürülebilirliğine olumlu katkı sunması amaçlanıyor.

MERSİN'DE KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ (KDAKP) KAPSAMINDA, TOROSLAR VE MEZİTLİ İLÇELERİNDE ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERE YÜZDE 100 HİBELİ MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ TESLİM EDİLDİ.