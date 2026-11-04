Çiftlikte buluşma: Bayburt gençleri bağımlılığa karşı spor ve doğayla buluştu

Programın kapsamı ve hedefi:

Bayburt Gençlik Merkezi Okçuluk Kulübü üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında Köprücü Çiftliği’nde bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini amaçladı. Organizasyon Bayburt Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşti.

Etkinlikte neler yapıldı:

Gün, katılımcıların doğayla iç içe zaman geçirmesi amacıyla yapılan doğa yürüyüşüyle başladı. Ardından gençler açık alanda okçuluk atışı yapma imkânı buldu ve binicilik deneyimi yaşadı. Spor ve açık hava etkinlikleri, katılımcıların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan güçlenmesine katkı sağladı.

Uzman sohbeti:

Programa konuk olarak katılan Psikolog Ebrar Saka, gençlerle bağımlılıkla mücadele, riskleri tanıma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine sohbet etti. Saka, spor ve topluluk etkinliklerinin gençlerin korunmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gün sonu ve katılımcı vurgusu:

Etkinlik, katılımcıların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefleyen uygulamalarla ilerleyip, köfte ekmek ikramı ile sona erdi. Düzenleyenler, bu tür faaliyetlerin gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

BAYBURT’TA GENÇLER ZARARLI ALIŞKANLIKLARA KARŞI ÇİFTLİKTE BULUŞTU