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karaciğer nakliyle hayata tutunan hastalardan organ bağışı çağrısı

Samsun'da karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan iki hasta, yaşadıkları süreci anlattı ve vatandaşları organ bağışına davet etti; merkez kadavra bağışını öneriyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

karaciğer nakliyle hayata tutunan hastalardan organ bağışı çağrısı

Samsun'da nakil sonrası yaşam ve çağrı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen kadavradan karaciğer nakilleriyle sağlığına dönen iki hasta, yaşadıkları zorlu süreçleri anlatarak organ bağışına dikkat çekti. 11 yıllık siroz mücadelesinin ardından nakil olan 48 yaşındaki Yavuz Bulat ile 3 ay önce nakil yapılan 56 yaşındaki Osman Dere, operasyon öncesi ve sonrasındaki değişimi aktardı.

hastaların deneyimleri:

Osman Dere, ameliyattan önce yürümekte ve nefes almakta güçlük çektiğini, karın bölgesinde belirgin şişlik olduğunu söyledi. Nakil sonrası durumunun iyiye gittiğini belirten Dere, organ bağışı yapan kişiye ve ailesine teşekkür etti ve 'organ bağışı olmasaydı ben sağlığıma kavuşamazdım' diyerek bağışın yaygınlaşması çağrısında bulundu.

Yavuz Bulat ise yaklaşık 11 yıldır süren siroz tedavisi sırasında yılda bir veya iki kez iç kanama geçirdiğini, nakil beklerken ağır sıkıntılar yaşadığını anlattı. Kendisine uygun organ bulunduğunda aynı gece ameliyata alındığını ve 10 gün içinde taburcu edildiğini söyleyen Bulat, 'Ben 48 yaşında yeniden hayat buldum' ifadelerini kullandı. Bulat, bağışlanan bir kişinin organlarının 6 kişiye umut olduğunu vurgulayarak herkesi organ bağışına davet etti.

tıbbi değerlendirme ve merkez verileri:

OMÜ Organ ve Doku Nakli Birimi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, karaciğer naklinin siroz kaynaklı veya ani gelişen karaciğer yetmezliği durumlarında tek kesin cerrahi tedavi seçeneği olduğunu belirtti. Naklin kadaverik ve canlı vericili olmak üzere iki yöntemle uygulandığını söyleyen Özşay, idealin kadaverik nakil olduğunu, ancak Türkiye'de organ havuzundaki azlık nedeniyle canlı vericili nakillerin bir gereklilik haline geldiğini aktardı.

Özşay, Türkiye'de bekleme listesinde yaklaşık 3 bin hastanın karaciğer beklerken hayatını kaybettiğini vurgulayarak, bu kayıpları önlemek için canlı vericili nakillerin önemine dikkat çekti. Merkezin çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Özşay, OMÜ'nün 2012 yılından beri Karaciğer Nakli Merkezi olarak hizmet verdiğini, özellikle 2018 sonrası ivmelenme sağladıklarını, yılda ortalama 25 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar 125 karaciğer nakli yaptıklarını söyledi. Bu rakamların içinde canlı vericili nakillerin de bulunduğunu belirtti.

Özşay, toplum bilincinin artırılmasının önemine değinerek, her hastanede bulunan organ koordinatörlerinin beyin ölümü durumunu bildirmesinin ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmasının hayati olduğunu ifade etti. 'Beyin ölümü gerçekleşmiş ve yaşama ihtimali olmayan vatandaşlarımızın yakınlarının duyarlılığı en büyük temennimiz' diyen Özşay, bağışlanan her organın 'yeni bir hayat' anlamına geldiğini vurguladı.

Her iki hasta da düzenli ilaç kullanımına dikkat ettiklerini, nakil sonrası yaşam kalitelerinin belirgin şekilde arttığını belirterek, toplumdan organ bağışına yönelik farkındalığın artmasını istedi. OMÜ'nin Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek karaciğer nakli merkezi olarak hizmet verdiği ve büyük bir ekiple süreci yürüttüğü kaydedildi.

SAMSUN’DA KARACİĞER NAKLİYLE YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞAN İKİ HASTA, YAŞADIKLARI ZORLU SÜRECİ...

SAMSUN’DA KARACİĞER NAKLİYLE YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞAN İKİ HASTA, YAŞADIKLARI ZORLU SÜRECİ ANLATARAK VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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