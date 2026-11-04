Dikili'de toplumsal seferberlik: gençleri korumaya yönelik uyuşturucu bilgilendirmesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği öncülüğünde düzenlenen bilgilendirme programı, İzmir Dikili'de toplumsal farkındalığı artırmayı ve özellikle gençleri korumayı hedefledi. Etkinlik Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Programın içeriği:

Toplantıda vatandaşlara uyuşturucu maddelerin fiziksel ve psikolojik zararları üzerinde duruldu. Katılımcılara bağımlılığın birey üzerindeki yıkıcı etkileri, aile ve toplum ilişkilerine olan olumsuz yansımaları ile sağlık riskleri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Sunum ve açıklamalarda, erken müdahale ve farkındalığın bağımlılık riskini azaltmadaki önemi vurgulandı.

Bilgilendirmede ayrıca uyuşturucu kullanımının yol açtığı sosyal sorunlar, gençlerin hedef alınma biçimleri ve tehlikeli madde temin yolları hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Katılımcılara, şüpheli durumlarda nasıl davranılması gerektiği ve hangi resmi mercilere başvurulabileceği konusunda rehberlik sağlandı.

Toplumsal sorumluluk ve sonuç:

Programda sık sık belirtildiği üzere, uyuşturucuyla mücadele yalnızca güvenlik güçlerinin görevi değil; ailelerin, eğitim kurumlarının ve sivil toplumun ortak sorumluluğudur. Etkinlik, halkın bilinç düzeyini yükseltmeye ve gençlerin korunmasına katkı sunmayı amaçladı. Bilgilendirme konuşmaları ve soru-cevap bölümünün ardından program sonlandırıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA VATANDAŞLARA UYUŞTURUCU MADDELERİN ZARARLARI, BAĞIMLILIĞIN BİREY VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BİLİNÇLİ HAREKET ETMENİN ÖNEMİ ANLATILDI.