Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3704 +0,78%
Bist 11.463,70 +3,99%
Altın Gram 6.514,48 +2,81%
EUR/USD 1,1269 +0,69%
Brent Petrol 101,80 -1,74%
--°

Dikili'de toplumsal seferberlik: gençleri korumaya yönelik uyuşturucu bilgilendirmesi

İzmir Dikili'de Narkotik Suçlarla Mücadele Bergama Büro Amirliği, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde halka uyuşturucunun zararlarını anlattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Dikili'de toplumsal seferberlik: gençleri korumaya yönelik uyuşturucu bilgilendirmesi

Dikili'de toplumsal seferberlik: gençleri korumaya yönelik uyuşturucu bilgilendirmesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği öncülüğünde düzenlenen bilgilendirme programı, İzmir Dikili'de toplumsal farkındalığı artırmayı ve özellikle gençleri korumayı hedefledi. Etkinlik Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Programın içeriği:

Toplantıda vatandaşlara uyuşturucu maddelerin fiziksel ve psikolojik zararları üzerinde duruldu. Katılımcılara bağımlılığın birey üzerindeki yıkıcı etkileri, aile ve toplum ilişkilerine olan olumsuz yansımaları ile sağlık riskleri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Sunum ve açıklamalarda, erken müdahale ve farkındalığın bağımlılık riskini azaltmadaki önemi vurgulandı.

Bilgilendirmede ayrıca uyuşturucu kullanımının yol açtığı sosyal sorunlar, gençlerin hedef alınma biçimleri ve tehlikeli madde temin yolları hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Katılımcılara, şüpheli durumlarda nasıl davranılması gerektiği ve hangi resmi mercilere başvurulabileceği konusunda rehberlik sağlandı.

Toplumsal sorumluluk ve sonuç:

Programda sık sık belirtildiği üzere, uyuşturucuyla mücadele yalnızca güvenlik güçlerinin görevi değil; ailelerin, eğitim kurumlarının ve sivil toplumun ortak sorumluluğudur. Etkinlik, halkın bilinç düzeyini yükseltmeye ve gençlerin korunmasına katkı sunmayı amaçladı. Bilgilendirme konuşmaları ve soru-cevap bölümünün ardından program sonlandırıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ&#039;NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA VATANDAŞLARA UYUŞTURUCU MADDELERİN...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA VATANDAŞLARA UYUŞTURUCU MADDELERİN ZARARLARI, BAĞIMLILIĞIN BİREY VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BİLİNÇLİ HAREKET ETMENİN ÖNEMİ ANLATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunusemre'de tasarruf temalı resimler geleceği renklendirdi
images

Çocukların kampanyası: Nazilli'de kan bağışı çağrısı sahneden yükseldi
images

Kazakistan'ın petrol rezervleri ve üretim planları 45 yıllık öngörüyle masada
images

Turgutlu meclisi kasımı 12 kararla kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Irlamaz 2. etap sözünün 2027'de tamamlanacağını açıkladı

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

DTO'dan Çin'e büyüme hamlesi: Denizli tekstilinin Guangzhou'ya açılımı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı