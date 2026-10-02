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Çiftlik'te siyasi rota değişti: başkan Arif Çakıl bağımsızlığa geçti

Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, parti içindeki 'butlan yönetimi anlayışı' nedeniyle CHP üyeliğinden istifa etti; meclisle değerlendirme sonrası bağımsız yola devam edecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Çiftlik'te siyasi rota değişti: başkan Arif Çakıl bağımsızlığa geçti

Çiftlik'te siyasi rota değişti: başkan Arif Çakıl bağımsızlığa geçti

Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, yaptığı yazılı açıklamada bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Çakıl, belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmelerin ardından siyasi hayatına bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını kaydetti.

istifa gerekçesi ve eleştiri:

Açıklamada Çakıl, kararının gerekçesi olarak parti içinde ortaya çıktığını ifade ettiği butlan yönetimi anlayışıyla birlikte yol yürümelerinin mümkün olmadığı kanaatine vardıklarını belirtti. Bu değerlendirme, hem yerel yönetim öncelikleri hem de parti içi tutumlarda ayrışma olduğuna işaret etti.

meclis değerlendirmesi ve yol haritası:

Çakıl, belediye meclis üyeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda ortak bir karar alındığını ve bundan sonra ilçe yönetimini bağımsız olarak sürdüreceklerini duyurdu. Belediye başkanı, önceliklerinin makamlar, koltuklar veya siyasi hesaplar olmadığını; esas hedeflerinin Çiftlik ilçesine daha iyi hizmet etmek ve vatandaşların beklentilerine cevap vermek olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gelinen süreçte, partimizin içerisinde ortaya çıkan butlan yönetimi anlayışıyla yol yürümemizin mümkün olmadığı kanaatine vardık. Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir. Bu nedenle belediye meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve ortak aldığımız karar doğrultusunda, bundan sonraki süreçte yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı aldık. Bizim için değişmeyen tek şey Çiftlik’e olan sevdamız ve ilçemize hizmet etme sorumluluğumuzdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, Çiftlik’imizin ve Çiftlikli hemşehrilerimizin menfaatleri istikametinde çalışmaya devam edeceğiz

Çakıl'ın kararı, ilçe siyasetinde ve yerel yönetim pratiğinde iz bırakacak bir adım olarak değerlendiriliyor; belediye yönetiminin bundan sonraki icraatları ve meclis üyelerinin tutumu ilçe gündeminin ön sıralarında yer alacak.

ÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANI ARİF ÇAKIL CHP’DEN İSTİFA ETTİ

ÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANI ARİF ÇAKIL CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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