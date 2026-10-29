Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,6424 +0,12%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,60 -0,27%
EUR/USD 1,1145 -0,11%
Brent Petrol 110,49 -1,03%
--°

çığdemli'nin ekmek ocağı: bir ritüelin hikâyesi

Yozgat'ın Çiğdemli Kasabası'nda 1914 kökenli 'ekmek ocağı' geleneği sürüyor; Molla Ali'nin eski evinden ekmek yiyip askere uğurlanıyorlar.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

çığdemli'nin ekmek ocağı: bir ritüelin hikâyesi

Çiğdemli'nin ekmek ocağı geleneği:

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli Kasabası'nda halk arasında "ekmek ocağı" olarak anılan bir ev, nesiller boyunca askere gidecek gençlerin uğurlama ritüelinin merkezi oldu. Mekân, halk arasında Molla Ali’nin eski evi olarak biliniyor ve geleneğin kökeni 1914 yılına dayandırılıyor.

Geleneğin kökeni ve toplumsal inanç:

Anlatılara göre seferberlik döneminde kasabadan yaklaşık 80 kişi askere giderken bu evden gönderilen üç oğulun tamamı sağ salim döndü. Diğer ailelerin kayıplar yaşadığı bir dönemde bu üç kardeşin sağ salim dönmesi, evin ve ocak geleneklerinin kasaba hafızasında özel bir konuma yerleşmesine yol açtı. Zaman içinde askere gidecek gençler, uğurlanmadan önce bu evden ekmek yiyerek yola çıkmaya başladı; işlem adeta bir ritüel hâlini aldı.

Tanıklıklar ve kuşaklar arası aktarım:

Kasaba sakinlerinden 68 yaşındaki Faruk Çelik, Molla Ali’nin eski evini göstererek geleneğin nasıl devam ettiğini anlattı. Çelik, "Konuştuğumuz yer Molla Ali’nin eski evleri. Tarihe göre buradan Yemen’e gidenler, harbe gidenler sağ salim döndü. Dönmüş, onun şimdi bura ocak olarak kabul ediliyor. Evlatlar da, torunlar da aynı töreyi devam ettiriyor. Buradan her asker devresi yemek alıyor, lokma yiyor, gidiyor" dedi.

Benzer bir tanıklığı 63 yaşındaki Birol Palabıyık da paylaştı. Palabıyık, 1984 yılında askere gitmeden önce bu ocaktan ekmek yediğini ve görevini tamamlayıp kasabasına döndüğünü belirterek, geleneğin günümüzde de sürdüğünü vurguladı. "Bu ocak her kim yemek yer de giderse bir inanca göre sağ salim çıkıp buraya gelmektedir" sözleri, ritüelin bireylerde yarattığı güven duygusunu ortaya koyuyor.

Araştırmacı bakışı ve tarihsel bağlam:

Araştırmacı yazar Osman Karaca da Yozgat çevresindeki çalışmalarında Çiğdemli'nin ekmek ocağı geleneğinin izlerine rastladığını anlattı. Karaca, bir gazinin hayatını araştırırken kasaba halkının kendisine bu ocaktan söz ettiğini, geleneğin 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerine dek uzandığını belirtti. Karaca, örnek vererek Kore'ye giden askerlerin de sağ salim döndüğünü, terör döneminde de kasabadan şehit verilmediğini söyledi ve geleneğin ritüel hâline gelişini aktardı.

Çiğdemli'de süregelen bu uygulama, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir güven ve umut kaynağı olarak tanımlanıyor. Kasaba sakinleri, kuşaklar boyu aktarılan bu töreyle asker uğurlamalarını sürdürürken, ritüelin sembolik anlamı kasaba belleğinde canlı tutuluyor.

YOZGAT&#039;IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ÇİĞDEMLİ KASABASI&#039;NDA, GEÇMİŞTE SAVAŞLARA GİDEN ASKERLERİN SAĞ...

YOZGAT'IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ÇİĞDEMLİ KASABASI'NDA, GEÇMİŞTE SAVAŞLARA GİDEN ASKERLERİN SAĞ SALİM DÖNDÜĞÜNE İLİŞKİN ANLATILARLA ANILAN "EKMEK OCAĞI" GELENEĞİ YILLARDIR YAŞATILIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altın Portakal'da çevreci sinema ve sektörden dönüş çağrısı
images

Değişen manzara sergisi Düzce'de farklı perspektifler sundu
images

Berna Güzey'in yeni hikâyelerinin izinde: Bir Otel Odasının Hatıraları yayımland...
images

İç dünyadan izlere: İzmir’de 'sır' ve 'arayış' sergileriyle sanat yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sergen yalçın'ın göreve gelişi: Servet Çetin'den destek ve yönetim uyarısı

Hasta haklarına dikkat: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği

Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı

Kepez'te 7/24 yağış nöbeti: ekipler üç günde 70 ihbara müdahale etti

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Almanya'da 'steak döner' tartışması: yaprak dönerin adı ve kültürel sahiplik

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı