Tokat emniyetinden cumiyetin 103. yılına özel yapay zekâ destekli zaman yolculuğu

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı videoda, Cumhuriyetin 103. yılı teması etrafında kente ait simge mekânları ve tarihî dönemleri yapay zekâ desteğiyle bir araya getirdi. Çekimlerin odağında, geçmişten günümüze polis üniformalarının görsel canlandırmaları yer aldı.

zaman yolculuğu ve mekan seçimi:

Video, 1923 yılından başlayıp 1938, 1964, 1981 ve 2026 yıllarına uzanan bir kurguyla zaman içinde yolculuk yapıyor. Taşhan, Tokat Kalesi, Hıdırlık Köprüsü ve Gökmedrese gibi kent simgelerinde çekilen sahneler, her dönemin atmosferini yansıtan üniformalı polislerle desteklendi.

Her döneme ait görüntüde polislerin ellerinde bir sandık taşıdığı sahnelerle dönemsellik vurgulanıyor; sandık, zamansal bağ kuran bir anlatı aracı olarak kullanıldı. Bu tekrar eden motifle geçmişten bugüne uzanan bir süreklilik ve görev bilinci öne çıkarıldı.

final sahnesi ve sembolizm:

Videonun finalinde ise Emniyet Teşkilatının farklı birimlerini temsil eden üniformalı polisler sahne alıyor. Kent merkezindeki Gıj Gıj Tepesi'nde sandıktan çıkarılan Türk bayrağı, polisler tarafından öpülerek alınlara konuluyor; bu sahne hem saygı hem de kolektif bağlılık mesajı veriyor.

Yapay zekâ tekniklerinin kullanımı, görsel geçişlerin ve dönem canlandırmalarının tutarlı bir biçimde birleştirilmesine imkân tanıyor. Hazırlanan video, hem kent kimliğini vurguluyor hem de emniyet teşkilatının tarih içindeki dönüşümüne dair sembolik bir anlatı sunuyor.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu çalışması, Cumhuriyetin yıldönümünü anarken yerel mekânlar ve görsel anlatım dilini birleştiren bir kutlama biçimi olarak öne çıkıyor. Videonun izleyicide yarattığı etki, dönemsellik ile güncel bağlılığın birleşiminden besleniyor.

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, CUMHURİYET'İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VİDEO HAZIRLADI. KENTİN TARİHİ MEKÂNLARINDA FARKLI DÖNEMLERİN POLİS ÜNİFORMALARININ CANLANDIRILDIĞI VİDEO, TÜRK BAYRAĞININ ÖPÜLEREK ALNA KONULDUĞU SAHNELERLE TAMAMLANDI.