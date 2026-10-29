İç dünyadan izlere: İzmir’de 'sır' ve 'arayış' sergileriyle sanat yolculuğu

Festival kapsamı ve sergilerin odak noktası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kenti kültür ve sanat programlarının odağı haline getirdi. Festival programında öne çıkan iki sergi, insanın iç dünyası ve yaşam boyu süren arayış temalarını farklı anlatım dilleriyle ele aldı.

Sır sergisi ayna ve hakikat arayışı:

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda gerçekleşen Sır sergisinde ziyaretçiler, Raşit Altun'un anlatımıyla ayna kavramının hem sanat hem de tasavvufi düşüncedeki karşılıklarını izleme fırsatı buldu. Eserler, izleyiciyi kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye ve hakikat arayışının sembolik izlerini okumaya davet etti. Küratörlüğün yönelttiği sorular ve altyazı niteliğindeki metinler, aynanın kişinin kendini tanımasında oynadığı rolü farklı katmanlarla açığa çıkardı.

Arayış sergisi yaşamın izlerini tuvalde tartıyor:

Tarihi Alsancak Tren Garı'nda açılan Pınar Karaman'ın Arayış sergisi, yaşam boyunca süren arayışları, karşılaşmaları ve geride kalan izleri renk, çizgi ve katmanlar aracılığıyla ele aldı. Tuvalde bir araya gelen biçimler ve boşluklar üzerinden, ziyaretçiler insan ilişkilerinin dinamiklerini ve geçmişin bugüne yansımalarını takip etti. Mekanın tarihsel dokusuyla kurulan ilişki, serginin algılanış biçimini zenginleştirdi.

Atölyeler, söyleşiler ve açık atölye günleri

Festival, sergilerin yanı sıra tartışma ve uygulama odaklı etkinliklerle de katılımcılara geniş bir yelpaze sundu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndeki programlarda hem teorik hem de pratik yaklaşımlar eş zamanlı olarak işlendi.

Çağdaş sanat ve kadın kuramları:

Zehra Çiçek Sanat Atölyesi'nde düzenlenen "Çağdaş Sanat ve Kadının Yeri" söyleşisinde Marjon Hoogheid, kadın sanatçıların üretimleri, temsilleri ve görünürlükleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar farklı bakış açılarıyla kadınların çağdaş sanat dünyasına katkılarını tartıştı; aynı atölyede Marjon Hoogheid yürütücülüğünde düzenlenen "Alışılmamış Resim" çalışması, katılımcıların sınır tanımayan tekniklerle kendi sanatsal ifadelerini keşfetmelerine olanak verdi.

Açık atölye günleri ve uygulamalı geleneksel teknikler:

Açık Atölye Günleri kapsamında Nehir Karaböcek ve Sevinç Bayraktar atölyeleri ziyaretçilerini ağırladı; izleyiciler, eserlerin üretim süreçlerini yerinde görerek sanatın üretim ortamıyla ilişki kurdu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen "İzmir’de Suyun Hafızası" atölyesinde ebru sanatının akkase tekniği deneyimlendi. Katılımcılar su yüzeyinde oluşturdukları desenleri farklı katmanlarla biçimlendirip kâğıda aktararak geleneksel üretim yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Haluk Kürkçüoğlu ile düzenlenen Ebru Atölyesi ve Gülay Eker eşliğindeki Kaligrafi Atölyesi, katılımcılara hem renklerin akışını hem de harflerin biçim ve düzenini keşfetme imkânı verdi. Kalem ve fırça uygulamalarıyla güzel yazı sanatının estetiği uygulamalı olarak aktarıldı.

Çocuk programları ve eğitim atölyeleri

Festival çocuklara yönelik üretim ve keşif imkânları da sundu. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Muazzez Yıldırım yürütücülüğünde gerçekleştirilen Seramik Atölyesi'ne katılan çocuklar, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden ilham alarak geleneksel Türk seramik sanatını tanıdı ve kendi eserlerini üretti. Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'ndeki Karaoke Karavan etkinliği ise Karaoke Muudu uygulaması üzerinden hem çocuklara hem yetişkinlere açık, eğlenceli bir sahne deneyimi sundu.

Ayrıca İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanı'nda düzenlenen "İzmir’in Hazineleri Kitabı" Eğitim Atölyesi ve Söyleşisi'nde çocuk edebiyatı yazarı Feray Ünal ile gerçekleştirilen etkileşimli buluşmada, katılımcılar kentin kültürel değerleri ve denizcilik kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Festival programı, sergilerden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar uzanan zengin içeriğiyle devam ediyor; İzmir Kültür Yolu Festivali 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında konserler, tiyatro gösterileri ve kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İZMİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, SERGİLERDEN SÖYLEŞİLERE, ATÖLYELERDEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNE UZANAN PROGRAMI SANATSEVERLERLE BİR ARAYA GETİRDİ