Berna Güzey'in yeni hikâyelerinin izinde: Bir Otel Odasının Hatıraları yayımlandı

Berna Güzey'in yeni kitabı yayımlandı

Yazar Berna Güzey'in Bir Otel Odasının Hatıraları adlı yeni hikâye kitabı okurlarla buluştu. Güzey, 2018 yılında ödüllü hikâye ve denemelerinden oluşan Son Zeytinler ile dikkat çekmiş; bu eseri yine Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan Balkabağı izlemişti. 2024'te yayımlanan Abus adlı distopik romanı ise savaş, kıtlık ve salgınların belirlediği bir gelecekte ahlak anlayışının köklü biçimde değiştiği bir dünyayı tartışmıştı.

yeni kitap ve anlatı dünyası:

Bir Otel Odasının Hatıraları, farklı mekânlardan doğan sesleri ve anıları bir araya getiriyor. Kitap bir şirket odasından köhne bir dükkâna, adliye koridorlarına kadar uzanan mekânlarda, kimi zaman kimsenin farkına varmadığı bir zabıt kâtibinin iç konuşmasından, kimi zaman da konuşan duvarların hatıralarına dek uzanan öyküler sunuyor. Bu çeşitlilik, yazarın dikkatini sıradan ayrıntılara çevirerek günlük yaşamın taşıdığı küçük ama sarsıcı anları görünür kılıyor.

yazarın sesi ve metin örnekleri:

Berna Güzey kitabını şu sözlerle anlatıyor:

"Henüz uykuya dalmadınız. Vücudunuz hareketsiz, parmağınızı bile kıpırdatacak gücünüz yok ama zihniniz pırıl pırıl. Ruhunuzun bedeninizden kopup başına buyruk davrandığı anlar. Kelimeler hücum etmiş, sahneler kendiliğinden kuruluyor. Belki gün içinde öfkelendiğiniz bir olayda tutulan diliniz söyleyemediğiniz o cümlelerle size haykırıyor. Ama ağzınızı bile açacak takatiniz yok. Bazen de tek bir kelimeyle yola çıkıp muazzam bir kurgunun ortasında buluyorsunuz kendinizi. Yaşarken farkında bile olmadığınız, yüreğinizi yakan saniyelik bir acı ya da duyduğunuz bir cümle sizi bir hikâyenin ortasında bırakıyor."

Bu pasaj, Güzey'in anlatımındaki uyanıklığı ve anı ile kurgu arasındaki ince geçişleri gösteriyor; okur, gündelik anların izini sürerken beklenmedik duygusal gerilimlerle karşılaşıyor.

Kitap, mekânların danstakine benzeyen değişimiyle ve farklı seslerin yan yana gelmesinden doğan mozaikle, okurun dikkatini hem biçime hem de anlatının duygusal çekirdeğine çekiyor. Bir Otel Odasının Hatıraları, bir öykü kitabı olarak Güzey'in edebi yolculuğunda yeni bir durak olarak raflarda yerini aldı.

YAZAR BERNA GÜZEY'İN "BİR OTEL ODASININ HATIRALARI" KİTABI OKUCUYLA BULUŞTU.