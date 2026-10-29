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Çukobirlik Araban'da 2026-2027 pamuk alım fiyatlarını duyurdu

ÇUKOBİRLİK, Araban Ziraat Odası iş birliğiyle 2026-2027 sezonu için 42 randıman St1 beyaz kütlü pamuğu 30 Ekim 2026'den itibaren 41,50 TL/kg olarak açıkladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çukobirlik Araban'da 2026-2027 pamuk alım fiyatlarını duyurdu

fiyat ve uygulama tarihi:

ÇUKOBİRLİK, Gaziantep’in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği ile birlikte, ÇUKOBİRLİK Tarım Satış Kooperatifleri Birliği adına 2026-2027 sezonu kütlü pamuk alım fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, belirlenen fiyatların 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

ürün sınıfları ve fiyatlandırma:

Açıklanan tarifeye göre 42 randıman St1 beyaz kütlü pamuğun kilogram fiyatı 41,50 TL olarak belirlendi. Benekli kütlü pamuk için kilogram fiyatı ise 40,50 TL olarak açıklandı.

Buna ek olarak, her 1 randıman farkı için kilogram başına 1 TL fiyat farkı uygulanacağı ifade edildi.

üretici ortaklara mesaj:

Araban Ziraat Odası, Sarımsak Üretici Birliği ve ÇUKOBİRLİK Başkanı Hasan Altun, yayımladığı yazılı açıklamada belirlenen fiyatların tüm üretici ortaklarına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

ARABAN İLÇESİNDE ZİRAAT ODASI, SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ VE ÇUKOBİRLİK BAŞKANI HASAN...

ARABAN İLÇESİNDE ZİRAAT ODASI, SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ VE ÇUKOBİRLİK BAŞKANI HASAN ALTUN

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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