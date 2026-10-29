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Refüjü aşan kamyonun yol açtığı kaza Manavgat'ta trafiği durdurdu

Manavgat'ta refüjü aşıp karşı şeride geçen 64 ACH 776 plakalı kamyon iki araca çarptı, 3 kişi yaralandı; itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Refüjü aşan kamyonun yol açtığı kaza Manavgat'ta trafiği durdurdu

Manavgat'ta refüjü aşan kamyonun yol açtığı kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda üç kişi yaralanırken, kazanın anbean kaydedildiği görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza ve yaralananlar:

Edinilen bilgiye göre, 64 ACH 776 plakalı kamyon, sürücüsü İsmail D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü ve tel örgüleri aşıp karşı şeride geçti. Kamyon, karşı yönden gelen 07 BGU 683 plakalı otomobil ile 07 LOU 10 plakalı araca çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü İsmail D., 07 BGU 683 plakalı aracın sürücüsü Metin Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Ali Ü. yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Trafik akışı ve müdahale:

Kaza sonucunda araçlar yol ortasında kalınca D-400 karayolu üzerinde trafik akışı durdu. Ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, 112 sağlık ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik ve kurtarma çalışmaları sırasında, Kömürcüler Köprüsünden sonra Antalya istikametine ulaşım Çolaklı Mahalle Merkezi güzergâhından sağlandı. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kamera kayıtları ve olay anı:

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yüksek süratle tel örgüleri devirip refüjü aştığı, karşı şeride geçerek araçlarla çarpışma anının net biçimde kaydedildiği görüldü. Görüntüler, kazanın oluş şeklini ve çarpışmanın şiddetini belgeledi.

Önemli not: Kazaya ilişkin soruşturma ve olayın kesin nedenine dair çalışmalar, yetkili birimler tarafından sürdürülmektedir.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN, REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYONUN 2...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN, REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYONUN 2 OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAMYONUN REFÜJÜ AŞIP DİĞER ARAÇLARA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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