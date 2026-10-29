İnönü Üniversitesi'nde cumhuriyet mirası şarkılarla anıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyetin Şarkıları" konseri, Cumhuriyetin değerlerini ve millî müzik kültürünü yansıtan eserleri seyirciyle buluşturdu. Etkinlik, dinleyicilere hem tarihî bir perspektif sundu hem de millî duyguları güçlendiren bir repertuvarla dikkat çekti.

Konser programı ve eserler:

Programda Cumhuriyet döneminin önemli marş ve eserleri yer aldı. Salonda seslendirilen eserler arasında Gençlik Marşı, Bu Dünyanın Üzerinde, Kambur Kerim, İleri Marşı, Kartallı Kâzım, Türk Köylüsü, Cumhuriyet Marşı, Mülkiye Marşı, Hoş Gelişler Ola ve 100. Yıl Marşı bulunuyordu. Eserler, tarihsel bağlamları ve millî temalarıyla izleyicide duygu yoğunluğu oluşturdu.

Katılımcılar ve sunum:

Konsere; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konserde bestecilik ve şeflik görevini Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz üstlendi; anlatımı ise İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Aycan yaptı.

Sunum ve icra arasındaki uyum, eserlerin tarihî ve kültürel anlamlarının vurgulanmasını sağladı. Orkestra ve koro düzenlemeleri, marşların ve millî temalı parçaların sahnede etkili bir biçimde duyulmasına olanak verdi.

Konserin sonunda dinleyiciler duygu dolu anlar yaşarken, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, Doç. Dr. Ersin Aycan ile orkestra ekibi ve koro üyelerine çiçek takdim ederek emeğe teşekkür etti. Etkinlik, Cumhuriyetin kültürel mirasının akademik ve toplumsal bağlamda yaşatılmasına katkı sağlayan bir organizasyon olarak tamamlandı.

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