Tarsus'ta kavşakta çarpışma: ağır yaralanan motosiklet sürücüsü altı gün sonra yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Olay, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Tarsus'ta Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 33 NVD 83 plakalı hafif ticari araç ile Emre Karaca yönetimindeki 33 ARA 358 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 32 yaşındaki Emre Karaca ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Karaca, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve buradaki değerlendirme sonrası daha donanımlı bakım için Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ve görüntüler:

Kaza anı, yerleşik bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza anının ve çarpışmanın etkilerinin kaydedildiği, olayla ilgili delil niteliğinde görüntülerin yetkililer tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Tedavi süreci ve vefat:

Yoğun bakımda tedavi gören Karaca, altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri ve doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazaya ilişkin kamera kayıtları ve olay yerinde yapılan incelemeleri değerlendirerek soruşturmanın seyrini belirleyecek.

Gelişmeler kamuoyuna ulaştıkça bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALANAN 32 YAŞINDAKİ EMRE KARACA, 6 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.