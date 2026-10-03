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Okulun yük asansöründe yaşamını yitiren öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Solhan'da okul mutfağındaki yük asansöründe kafası sıkışan 15 yaşındaki Abdulkerim Demir, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:10

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okulun yük asansöründe yaşamını yitiren öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ayrıntıları:

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 23 Eylül'de meydana gelen kazada, 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Abdulkerim Demir ağır yaralandı. Okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe kafasının sıkışması sonucu yaralanan Demir, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ardından sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha kapsamlı bakım için Elazığ'a yönlendirilen Demir, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tedavi süreci ve cenaze:

Yoğun bakımda sürdürülen tüm müdahalelere rağmen Abdulkerim Demir kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları, genç öğrencinin kaybıyla derin üzüntü içinde olduğu bildirildi.

Cenazesi ikindi namazını takiben Aşağıbarakalar Camiinde kılınan namazın ardından, dualarla Solhan Bazmana Mezarlığına defnedildi. Törene katılanlar arasında aile üyeleri ve yakın çevresi yoğun duygular yaşadı; genç öğrencinin uğurlanışı gözyaşlarıyla geçti.

Olay, okul ve ilçe halkında da büyük üzüntü yarattı. Kazanın yaşandığı yük asansörünün kullanımı ve okul içi önlemler, yetkililer tarafından daha sonra değerlendirilecek.

ASANSÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

ASANSÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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